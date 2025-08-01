教廷擬在羅馬近郊蓋光電場 朝碳中和目標邁進

教廷計劃在義大利首都羅馬的近郊打造大型農業光電場，雙方已經簽署相關協議。該光電場將滿足梵蒂岡的用電需求，並有望使教廷成為全球第一個達成碳中和的國家。

美聯社報導，這處光電場將座落在一片430公頃的田地上。教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）昨天與義大利駐梵蒂岡大使迪尼托（Francesco Di Nitto）簽署了協議，但這項協議之後仍待義大利國會批准。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，光電場預定設在羅馬近郊小鎮聖瑪利亞‧加勒里亞（Santa Maria diGaleria）的聖座治外法權區域，此處距離羅馬大約30多公里。

今年4月辭世的天主教教宗方濟各（Pope Francis）於去年指示教廷，評估在當地打造大型光電場，期望能落實他所倡導的能源政策，像是擺脫化石燃料，尋求潔淨及碳中和的能源解方。

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今年6月曾造訪當地，並說他要貫徹已故教宗方濟各的願景。

根據梵蒂岡的聲明，教廷與義大利7月31日簽署的協議規定，光電場所在土地將保持農業用途，而且會把對環境造成的影響降到最低。

教廷官員估計，這處光電場將耗資不到1億歐元（約新台幣34億元），一旦獲得義大利批准，就會進入招標階段。