日本男子曾因命案坐牢 近40年後無罪定讞

日本60歲男子前川彰司因為一場陳年命案，被依殺人罪問罪且曾坐牢7年。名古屋高等法院金澤分院再審過後，上月認定他無罪。而檢方今天表示已放棄上訴，代表前川無罪定讞。

綜合日本放送協會（NHK）與共同社報導，1986年3月福井市發生一起命案，一名國三女生遭人殺害且陳屍家中，前川因這起命案被指控犯下殺人罪，且被法院認定有罪，後來因此入獄服刑。

這起案件最大的爭點是數名相關人士證詞的可信度，亦即「命案發生當晚看到前川穿著沾有血跡的衣物」，而相關供述也成為前川被定罪的關鍵。

名古屋高等法院金澤分院今年7月再審此案時指出，相關供詞疑似為警方誘導，相關人士的證詞並不可信，因而認定前川無罪。

前川在事件發生隔年的1987年被捕，但始終堅稱自己是清白的。他一審獲判無罪，但二審遭逆轉改判有罪，且被判處7年有期徒刑，並於後續確定刑期。直到第二次聲請再審後，名古屋高等法院金澤分院於2024年10月批准再審此案，檢方未提出異議，此案因此得以重審。

名古屋高等檢察廳（相當於高等檢察署）今天表示，已經辦理放棄上訴的手續。這不僅代表前川無罪定讞，也意味著前川在命案發生近40年後，終於冤屈得以昭雪。