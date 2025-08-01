英國希斯羅機場將斥資近2兆元擴建 含第3條跑道

英國倫敦的希斯羅機場（Heathrow Airport）今天公布490億英鎊（約新台幣1兆9400億元）擴建計畫，包括期待已久的第3條跑道，這條跑道經過多年法律爭議後已獲英國政府批准。

法新社報導，希斯羅機場是歐洲客流量最大機場，這起建設案將由民間投資，其中新跑道將耗資210億英鎊，預計在10年內啟用，其餘資金將用於機場的擴建與現代化。

希斯羅機場表示，其擴建後將可容納至少30條新增每日航線，並提供更多國內航點及更佳的航班時刻。這也將使這座機場全年客流量可幾乎倍增，從目前的8400萬人次增至1億5000萬人次。

希斯羅機場公司執行長沃德比（Thomas Woldbye）說：「擴建希斯羅機場從未如此重要且急迫。我們實際上正在犧牲貿易和連結度的情況下滿載運作。」

希斯羅機場的新跑道計畫受到環保人士、當地居民、倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）和一些工黨國會議員的強烈反對，但工黨政府仍在1月予以支持，期盼藉此帶動英國經濟成長。

這將是歐洲難得的機場擴建案。歐洲各國為了該努力減少溫室氣體排放，或是應滿足航空業這項戰略產業的需求成長，看法陷入分歧。

希斯羅機場已向英國政府提交這條長3500公尺新跑道的興建方案，英國政府也邀請外界提出1份競爭方案。