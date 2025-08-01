不只小孩才會做 研究：1習慣讓大人睡得更好、情緒更穩

長大後還抱著娃娃睡覺，真的很丟臉嗎？近期有專家指出，擁抱絨毛玩偶不僅能安撫孩童情緒，對成年人同樣有益，尤其在壓力大或獨自生活的情境中，更可能成為意想不到的情緒靠山。

根據CNN報導，美國市場研究機構 Circana 統計，2024年超過兩成絨毛玩具由18歲以上成人購買。「大人買玩偶」這波風潮，不僅是收藏，更是對抗焦慮、帶來安全感的日常陪伴。

賓州大學臨床心理博士生馬克斯（Max Genecov）透露，自己至今仍會在睡前抱著絨毛浣熊入睡。他表示，絨毛玩偶是生活中溫柔、無害的存在，「只是覺得它們很好，有些日子就想要抱著。」

睡眠心理學家吳捷（Jade Wu）指出，對許多獨居者或在不安時刻，擁有柔軟觸感的依靠能帶來心理安慰，「人類在演化上就是群居動物，身體接觸讓人有安全感，也更容易入睡。」如果身邊沒有人陪睡，毛絨玩偶就成了「進化上的替代品」。

不只是情感投射，絨毛玩具在心理治療上也有實際應用。西雅圖心理治療師潔西卡（Jessica Lamar）分享，有些成人創傷患者會親手製作玩偶，象徵童年未被撫慰的自己，進而重建連結與自我照顧能力。

此外，絨毛玩偶還能成為「入睡儀式」的一部分。吳捷表示，「熟悉的氣味與觸感能提醒大腦：該準備睡覺了。」部分產品甚至設計成加重款，帶來如同加重毯的壓力感，有助安撫神經。

心理學家芭芭拉（Barbara Greenberg）更指出，擁有絨毛玩偶不是幼稚，而是學習「自我安撫」的健康行為，「這比喝酒或服用鎮靜劑要好得多，也能作為親子間的最佳示範。」