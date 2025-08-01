快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

川普關稅推遲生效，高關稅將衝擊美國人民生活

日本解除海嘯注意報後 核處理水排海作業重啟

中央社／ 東京1日綜合外電報導

隨著日本氣象廳解除針對福島縣沿岸地區的「海嘯注意報」後，東京電力公司（簡稱東電）宣布今天上午11時左右，重新啟動排放福島第一核電廠「核處理水」入海的作業。

共同社報導，俄羅斯遠東地區的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海7月30日上午發生強震後，日本氣象廳當天起針對太平洋沿岸為主的地區發布「海嘯警報」或「海嘯注意報」，其中福島縣也曾經在警戒區域內。

營運福島第一核電廠的東電，因此在7月30日上午手動停止「核處理水」排海作業。東電表示，停止排放是根據因應地震與海嘯等的程序，所採取的措施，核電廠並未出現新的異常。

氣象廳昨天下午解除全部的「海嘯注意報」。

東電7月14日開始排放本年度第2波「核處理水」入海，原定今天結束這波排放作業，不過受到暫停排海影響，預計本月3日才會結束這波排放。

海嘯 福島 日本 核處理水

延伸閱讀

直呼日本「世界最熱」！沙烏地觀光客曝熱帶國家避暑法：非常舒服

俄強震海嘯警報解除 多國數百萬人返家 3原因損毀有限

錯怪龍樹諒？日網熱議「7月強震海嘯預言成真」專家說話了

俄羅斯8.8強震為何沒掀「巨獸級」海嘯？專家揭背後原因

相關新聞

直呼日本「世界最熱」！沙烏地觀光客曝熱帶國家避暑法：非常舒服

根據日媒「Encount」報導，進入酷暑期的日本，連外國觀光客都覺得吃不消。來自中東高溫地區國家、沙烏地阿拉伯的哈瑪德（Hamad）先生，在淺草仲見世通的商店街店家前吹冷氣避暑時直言：「日本比我們國家還熱。」

日排外升溫 2中男在東京遭4男鐵棍襲擊 兇手疑雙重偽裝

7月31日上午9時多，2名中國籍男子在東京街頭，遭4名不明身分的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血，傷者表示與對方素不相識，也未...

土地是信仰：《她的名字叫安地斯・亞馬遜》

讀著理博的《她的名字叫安地斯．亞馬遜》，我想起了喬奇的〈安地斯之心〉。理博出身台大電機系，與伴侶小魚居住在台東延平鄉。以理博的話來說，他們住在一處溪谷中，種菜、讀書與寫字。他們「相信萬物有靈，萬靈同源」；「旅行是生活，土地是信仰」。2023年，理博與小魚來到太平洋另一端的南美洲，展開一段長達八個月的旅行。他們的腳步踏及玻利維亞、秘魯與厄瓜多。他們沒什麼錢，也沒規劃什麼行程。他們攀上高山，穿過雨林，在湖泊周圍紮營。

首爾連22晚超過25℃破百年紀錄 「熱帶夜晚」恐持續

根據7月31日發布的官方數據，朝鮮半島持續高溫，首爾連續22天晚間溫度如熱帶般炎熱，打破南韓一個世紀來的氣象紀錄。

被抱著玩滑水道！1歲多女嬰從父懷中意外飛出…重摔水泥地慘死

樂極生悲！德國有女嬰早前和家人到克羅埃西亞（Republic of Croatia）一座水上樂園遊玩，當時她被父親抱在懷中玩滑水道，卻不幸滑落飛出，從約3.5米高墮落到水泥地面上，雖然經送醫搶救，但其後仍被證實不治。

影／發現前男友用交友app 英國醋女持刀追殺過程全都錄

英國一名女子在聖誕節凌晨闖入前男友家，拿刀「追殺」前男友，只因為朋友截圖，讓她發現前任在交友App Tinder上交友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。