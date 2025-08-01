日本解除海嘯注意報後 核處理水排海作業重啟

隨著日本氣象廳解除針對福島縣沿岸地區的「海嘯注意報」後，東京電力公司（簡稱東電）宣布今天上午11時左右，重新啟動排放福島第一核電廠「核處理水」入海的作業。

共同社報導，俄羅斯遠東地區的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海7月30日上午發生強震後，日本氣象廳當天起針對太平洋沿岸為主的地區發布「海嘯警報」或「海嘯注意報」，其中福島縣也曾經在警戒區域內。

營運福島第一核電廠的東電，因此在7月30日上午手動停止「核處理水」排海作業。東電表示，停止排放是根據因應地震與海嘯等的程序，所採取的措施，核電廠並未出現新的異常。

氣象廳昨天下午解除全部的「海嘯注意報」。

東電7月14日開始排放本年度第2波「核處理水」入海，原定今天結束這波排放作業，不過受到暫停排海影響，預計本月3日才會結束這波排放。