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喝水補身體水分並非最有效？ 專家曝「2類飲品」保濕效果更佳

聯合新聞網／ 綜合報導
充足的水分是維持身體正常運作的關鍵。示意圖／ingimage
充足的水分是維持身體正常運作的關鍵。示意圖／ingimage

夏日炎炎，許多人習慣猛灌白開水補水，但你知道嗎，「只喝水」其實效果未必最佳。研究指出，含有少量糖分、蛋白質或電解質的飲品，反而在體內停留時間較長，能延長水分吸收時間，達到更好的保濕效果。

根據CNN報導英國聖安德魯大學醫學院教授莫漢（Ronald Maughan）領導的研究團隊，比較了多種常見飲料的補水效能，發現水雖能快速解渴，但牛奶、電解質飲等含營養素的飲品，反而能更有效維持體內水分。

研究指出，飲料的補水效果與兩項因素有關：一是飲用的總量越多，越能迅速進入血液循環並補充水分；二是飲品的成分結構，會影響胃排空的速度，進而延長水分留存時間。舉例來說，牛奶因含有乳糖、蛋白質與少量脂肪，能減緩胃排空，加上富含鈉，能「抓住水分」減少排尿量，因此比純水更具補水力。

這項機制與口服電解質補充液原理相似，透過糖分、鈉與鉀等電解質的平衡，幫助身體更有效儲水。營養師梅潔姆達爾（Melissa Majumdar）表示，這與過去所知的原理一致，「電解質有助維持水分，飲料中的熱量則能延緩排尿時間。」

不過，研究也提醒，補水效果並非「糖越多越好」。含糖量過高的飲品，像果汁或汽水，進入小腸後會因滲透壓作用，反而從體內「拉水」進入腸道稀釋糖分，導致體內水分流失。同時，這類飲品的高熱量也容易造成額外負擔，對於補水效益有限。

至於常見的咖啡與酒類是否能補水？研究指出，咖啡是否利尿取決於攝取的咖啡因量。一般含約80毫克咖啡因的黑咖啡（如超商中杯美式），補水效果與水相當。若能加入些許牛奶，或改喝拿鐵類飲品，反而能幫助水分在體內停留更久、提高保濕效果。

莫漢強調，一般情況下，只要身體有感到口渴，就會自然補足所需水分，不需過度計算飲品選項。不過對於「長時間運動」、「在高溫環境中久待」，或「需長時間專注」的工作者而言，選擇適合的飲品補水方式仍有其必要性。

牛奶 咖啡 含糖量

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