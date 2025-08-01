越生申請獎學金人數創新高 山區青年赴台圓中文夢

駐越南代表處今年共計收到近300份獎學金申請，創下新高紀錄，經書面審查與口試後共52人脫穎而出。受獎生茝長山是越南北部山區的儂族人，因熱愛正體字決定赴台學中文。

中華民國駐越南代表處今天舉行「台灣獎學金」及「教育部華語文獎學金」頒獎典禮，受獎生共計52人，其中攻讀學位獲頒台灣獎學金者有34人；另有18人拿到華語文獎學金，將赴台學習中文3至12個月。

越南民眾赴台留學熱度逐年升溫，根據駐越南代表處統計，2021年申請台灣獎學金的人數僅約120人，今年則增加至255人，成長幅度超過一倍；華語文獎學金方面，今年有42人提出申請，成長同樣超過一倍。

華語文獎學金受獎生茝長山（Sai Truong Son）為越南少數民族儂族，家鄉在靠近越中邊界的山區。他原就讀英文系，中文僅是第二外語；然而，因為發現中文和越南語許多字彙發音相似、很親切，進而轉到中文系就讀。

他說，中文字相當迷人，象形字彷彿在作畫，會意字一看就懂意思，台灣使用的正體中文最能展現漢字文化深度，以「愛」字為例，正體字中間有心，簡體字則無，這令他認為正體字更能反映中文的精神與原貌。

茝長山表示，山區生活條件與學習資源缺乏，加上自己的中文檢定成績不算特別高，原先不抱期待，能被錄取是個驚喜，擔任卡車司機的父親更是以他為傲。他感謝口試委員們看見他的潛力與企圖心，給他機會到台灣學一年中文。

台灣獎學金受獎生范海玲（Pham Hai Linh）從高中就開始學中文，大學即赴國立清華大學就讀，並曾擔任越南在台同學會會長，她將接續赴國立政治大學攻讀科技管理與智慧財產研究所。

范海玲指出，台灣對越南學生來說是很理想的留學國家，優點包括獎學金多、實習與工作機會多且待遇佳、學習環境好，尤其是各學校還會舉辦一些文化體驗活動，協助國際學生更加了解、融入當地。

范海玲就讀大學期間在科技公司實習，負責人力資源管理，也曾到越南分公司出差。她說，畢業後將考慮先留在台灣發展，一、兩年後再回到越南，有了台灣經驗的加值，生涯發展會很順利。

駐越南代表劉世忠致詞時表示，越南學生對於申請台灣的獎學金非常有興趣，競爭一年比一年激烈，以台灣獎學金來說，今年錄取率為13%，要拿到實在是很不容易，都是很優秀的人才。

劉世忠認為，台灣最美的風景是人，有美好的人情味，台灣的高等教育品質享譽全球，尤其是科技、半導體領域等。學生拿到學位後，不管是要留在台灣或回到越南，都將是兩國發展相當重要的力量。