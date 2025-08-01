加拿大台灣文化節改名「台灣節」 重新定位再出發

在加拿大東西兩岸舉辦多年的台灣文化節（TAIWANfest），今年正式更改中文名稱為「台灣節」。主辦方表示，更名除了呼應原有英文名稱，也象徵「重新定位」，挑戰文化刻板宣傳與標籤。

今年多倫多「台灣節」訂於8月22日至24日在湖濱中心（Harbourfront Centre）舉行，為期3天活動均免費入場，預料將再度吸引數萬人共襄盛舉。

主辦單位指出，「台灣節」自2016年起，每年選定一個國家展開對話，透過台灣、加拿大與對話國三方視角，策畫具啟發性節目；這樣的對話今年邁入第10年，對話國家也從亞洲轉向歐洲。

繼前2年與荷蘭、西班牙對話之後，2025年「台灣節」以葡萄牙為引，節目內容也從單純介紹台灣，轉向探討歷史、文學、音樂、政策與藝術等多重面向，展開深度對話。

總策畫人吳權益指出，「如果到現在我們還在定義什麼是『台灣文化』，可能就落伍了。台灣的價值，是能從數百年多元文化的累積中，與世界產生豐富對話。」

今年「台灣節」藝術方針以「海洋的回音」為主題，從葡萄牙文化深植人心的「Saudade」出發，探討移民離家後的矛盾情懷。Saudade是葡語中難以直譯的詞彙，蘊含鄉愁、思念與希望，形容苦樂交織的複雜情感。

「台灣節」主辦方指出，葡萄牙人自大航海時代遍布全球，這種對故土與新生活的雙重情感，也在加拿大社會中回盪。2025年「台灣節」希望透過這樣的主題，呈現移民經驗中的情感拉扯，也期盼成為建立歸屬與自信的橋梁。

今年「台灣節」的節目包括音樂表演、展覽、講座、紀錄片放映會、工作坊、親子活動及藝術家市集等。其中，音樂表演以「拉力台灣：音樂在民主的聲場中」為題，向造勢晚會致敬，屆時將以台語、客語、原住民語到華語等多語並存的音樂場域，呈現台灣文化獨特面貌。受邀至加拿大演出的台灣音樂團體包括台語民謠樂團「農村武裝青年」、客語龐克樂團「粹垢」、太魯閣族音樂人「一好．屴夯」等。