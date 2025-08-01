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被抱著玩滑水道！1歲多女嬰從父懷中意外飛出…重摔水泥地慘死

香港01／ 撰文：桃樂斯
圖為滑水道示意圖。圖/ingimage
圖為滑水道示意圖。圖/ingimage

樂極生悲！德國有女嬰早前和家人到克羅埃西亞（Republic of Croatia）一座水上樂園遊玩，當時她被父親抱在懷中玩滑水道，卻不幸滑落飛出，從約3.5米高墮落到水泥地面上，雖然經送醫搶救，但其後仍被證實不治。

當局表示「這是20年來最嚴重的事故之一」，警方目前已經就意外展開調查，將釐清是遊樂設施不適合此年紀孩童遊玩，還是園方未有採取應當安全措施所致。

女嬰被父手抱玩滑水道　懷中滑落墮3.5米水泥地亡

綜合外媒報導，德國一名僅得21個月大的女嬰，於7月22日（上周二）下午偕家人前往位於克羅埃西亞一座名為「Aquagan」的水上樂園戲水。當時女嬰父親將她抱在懷中，打算一同遊玩滑水道，但女嬰突然從父親懷中滑落飛出，從約3.5米的高度墮落到水泥地面上。

父親崩潰痛哭：我女兒快死了

有在場目擊者透露，他當時聽到不斷叫喊聲，然後看到有男子抱着「一動不動」的孩子，初時還以為是有孩童遇溺淹死；而女嬰父親事發後十分緊張，面對旁人慰問亦無動於衷，只崩潰喊道「別問我任何事，我的女兒快要死了」。

女嬰由直升機送院救治　翌日凌晨不治

當時一位剛好在附近的醫生立即上前，連同水上樂園救護人員一起幫忙搶救，女嬰之後曾短暫甦醒並恢復意識，然後由直升機緊急送往醫院救治，但因其腦部嚴重受傷，以及內臟有損傷，最後仍於翌日凌晨被證實不治。

警方調查　釐清園方是否有疏忽

當局表示「這是20年來最嚴重的事故之一」，對意外感到震驚與悲傷，當地警方目前已經展開調查，將釐清究竟是遊樂設施不適合此年紀孩童遊玩，還是園方未有採取應當安全措施所致。

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文章授權轉載自《香港01》

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嬰兒 滑水道

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