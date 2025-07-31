牽制大陸 日本藉世博強化與友台中美洲國家關係

日媒報導，為牽制大陸，日本政府致力於強化與台灣中美洲友邦的關係。台灣的12個邦交國中，有7個位於中南美洲地區。這些國家的領袖與閣員平時訪日的機會較少，但透過正在舉辦的大阪世博，許多國家元首相繼訪日，日本藉此良機，透過首腦會談加深雙邊合作。

產經新聞報導，台灣友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）將於8月2日起訪問日本，預定參加世博「國家日」，並於4日與首相石破茂舉行會談。

根據外務省公布資訊，布里仙紐將於8月2日至5日訪問日本，期間將與石破茂會談並舉行午宴，預料日本與貝里斯將進一步加深友好關係。

布里仙紐曾經2次私下到日本旅行，被評為親日派。日本政府相關人士表示，「布里仙紐對東亞情勢高度關注，對大陸霸權擴張傾向抱持警戒，預料將與首相進行深入討論」。

文章提到，基於對大陸的顧慮，許多國家選擇與台灣保持距離。日本外務省高層表示，日本政府內部普遍認為，「台灣的外交空間正在縮小，令人憂心」。

在這之前，台灣在南美唯一友邦巴拉圭的總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）於5月訪問日本，與石破茂會談，同意兩國提升為戰略夥伴關係。石破茂當時表示，「不容有以武力或脅迫方式片面改變現狀的行為」，被解讀為劍指大陸。

台灣另一友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（BernardoArévalo）6月訪問台灣後，也前往日本訪問，參加世博「國家日」並與石破茂會談，同意日本與瓜地馬拉升格為戰略夥伴關係。

台灣其他友邦包括聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞，以及海地等國，目前也正在協調安排元首或閣員於8月之後訪日，將與日本透過雙邊會談等方式強化合作。

即使並非台灣友邦，中南美洲地區國家也預料會有多名重要人士訪日，大阪世博將成為日本加深與地理上遙遠國家關係的契機。