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影／發現前男友用交友app 英國醋女持刀追殺過程全都錄

聯合新聞網／ 綜合報導
卡勒斯不能接受前男友開始交友，竟持刀行兇。示意圖，非當事人。圖／ingimage
卡勒斯不能接受前男友開始交友，竟持刀行兇。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子在聖誕節凌晨闖入前男友家，拿刀「追殺」前男友，只因為朋友截圖，讓她發現前任在交友App Tinder上交友。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年33歲的卡勒斯（Kirsty Carless）於2024年12月25日凌晨行兇。案發當晚，卡勒斯使用了毒品和酒精，與一名男性朋友回家發生性行為。凌晨1點30分左右，一名女性友人傳給她前男友普萊斯（Louis Price）的Tinder交友檔案，讓她氣得失去理智。

她回家拿了一把廚房用的刀，搭計程車前往普萊斯的爸媽家。途中她連打45通電話給對方，還不停催促計程車司機開快點。抵達現場後，她看見普萊斯在屋外花園，便拿著刀追著對方跑。監視器畫面錄下整個行兇過程，卡勒斯手持尖刀揮舞，朝普萊斯逼近。

不到幾分鐘，司機就聽到男子淒厲的慘叫聲。卡勒斯犯案後又回到車上，神情慌張，要求司機趕緊將她送回父母家。抵達父母家後，她向家人坦承犯案，並報警自首。

由於普萊斯的刀傷位於胸口，他當場失血過多喪命。其實普萊斯生前就曾多次報案，告訴警方自己承受卡勒斯的家暴。他也曾告訴友人，自己真的很怕卡勒斯，擔心如果不離開她「一定會出事」。

卡勒斯在同年11月11日時曾因對普萊斯勒頸而犯法，當時處於保釋狀態。她辯稱自己不記得聖誕節兇殺經過，並謊稱只是想破壞車輛，但陪審團未採信。近期判決出爐，卡勒斯確定將以謀殺罪判刑，將於當地時間7月31日宣判刑期。

殺人案

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