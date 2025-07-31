英國三寶媽靠戒掉一食物狂減25公斤 變身健康教練超勵志

英國一名三寶媽因為愛吃起司，一年甚至砸下超過1,200英鎊（約新台幣4.7萬元）買起司。這樣的飲食習慣讓她得到第二型糖尿病，於是痛定思痛，決心戒掉「起司癮」，之後也真的減重25公斤，還成為健康教練。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，41歲的卡索（Lucy Castle）是三個孩子的媽。為了方便、快速，她常常選擇高熱量、低營養的食物吃。其中她最愛吃的，就是法國麵包沾融化的起司，平常還會吃巧克力和洋芋片等零食。

2024年3月，她出現頭暈、盜汗、手腳麻等症狀，去就醫時才發現自己得了第二型糖尿病。為了陪伴孩子，她決心改變自己的飲食習慣，開始認真減肥。雖然她一開始的減肥方式並不健康，但後來還是成功減下25公斤。

在減肥的過程中，她除了戒掉起司，也開始自己料理食物，吃富含蛋白質、蔬菜等健康的食材。她開心地表示，在減肥之前她常常覺得膝蓋、背部和髖關節疼痛，現在則充滿活力，能陪孩子一起跑跳。

不僅如此，她也成為減重和健康教練，在線上幫助想瘦身的女性減肥。不過專家提醒，卡索一開始採取的是極低熱量的飲食法，雖然的確能有效減肥，卻可能會有副作用。婦科營養專家高德斯坦（Lisa Goldstein）表示，女性若長期攝取過低的熱量和碳水化合物，可能會影響賀爾蒙，導致排卵中斷、經期異常等問題，建議減肥前應審慎評估體質，並詢問專家意見。