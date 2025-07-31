科學家：歐洲熱浪可能奪2300命 氣候風險應儘早揭露

7月初席捲歐洲的熱浪尚未平息，英國科學家已發表評估報告，稱在這場極端氣候事件中，全歐12個主要城市可能有2300人喪生。

法新社報導，參與研究的科學家之一、倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候科學副教授奧托（Friederike Otto）示警，這個數字本應「引起關注」，並及時發出警告，以避免更多不必要的死亡。

在這項研究中，倫敦帝國學院與倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and TropicalMedicine）聯手，專注研究今年6月23日至7月2日間的熱浪致死率，而不僅是強度。

綜合歷史天氣數據和已發表的死亡率數據後，科學家們認為，氣候變遷導致12個城市的熱浪氣溫上升攝氏1至4度，這可能造成2300人死亡。

奧托指出：「我們現在還處於初夏階段，所以這不會是最後一波熱浪。人們和社區可以採取許多措施來拯救生命。」

在歐洲，夏季高溫可能奪走數萬人的生命，但通常需要耗時數月、甚至數年才能計算出這個「沉默殺手」造成的實際損失。

然而，奧托和他的同僚在西歐氣溫達到高峰僅1週後，就發表部分估計結果。科學家們表示，這是首個在熱浪事件發生不久後就將死亡人數與氣候變遷聯繫起來的研究。