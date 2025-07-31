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這添加劑不該碰！研究：每天一瓶0卡飲料罹糖尿病風險增38%

聯合新聞網／ 綜合報導
人工甜味劑相較於天然糖對身體危害更大。示意圖／ingimage
人工甜味劑相較於天然糖對身體危害更大。示意圖／ingimage

為了健康改喝0卡飲料？這個習慣恐怕還是會影響健康。澳洲一項最新研究發現，每天只喝一瓶「0卡」汽水，罹患第二型糖尿病的風險，反而比喝含糖飲料還高，增幅高達38%。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項追蹤研究長達近14年，由澳洲莫納什大學（Monash University）、墨爾本理工大學（RMIT University）與維多利亞癌症協會共同進行。該研究調查超過36,000名年齡介於40至69歲的受試者，發現不論是含糖或使用人工甜味劑的飲料，只要每天喝一罐，罹患第二型糖尿病的風險就會上升。不過令人意外的是，「0卡」飲料的影響，甚至比含糖飲料更大。

許多號稱「0卡」的飲料依然會使用人工甜味劑，這項發明雖然本來被當作糖的替代品，卻可能帶來比糖更嚴重的危害。研究共同作者的卡布提瑪（Hussen Kabthymer）表示，不論飲料中使用的是天然糖或人工甜味劑，只要天天喝，那怕只是一瓶，都會提高罹患糖尿病的風險。

令人驚訝的是，即便排除體重、飲食、運動、教育與健康史等變數，「0卡」飲料依然與糖尿病高度相關。這項結果顯示，人工甜味劑不只是透過肥胖間接影響血糖，更可能直接影響人體代謝系統。

根據「台灣糖尿病2019年鑑」統計，全國目前約有210萬人罹患第二型糖尿病，全球則超過5億人。第二型糖尿病通常與飲食、生活習慣等有關，近年更有年輕化趨勢。若是罹病後沒有妥善控制，就可能引發視力喪失、腎衰竭、神經損傷與心血管疾病等嚴重後果。

糖尿病

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