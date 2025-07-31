打破百年紀錄！首爾連22天夜晚氣溫破攝氏25度 如熱帶般炎熱

根據今天發布的官方數據，朝鮮半島持續高溫，首爾連續22天晚間溫度如熱帶般炎熱，打破南韓一個世紀來的氣象紀錄。

法新社報導，官員今天表示，7月份首爾市夜間氣溫已連續22天超過攝氏25度，這是1907年10月有現代氣象紀錄以來，7月連續超過攝氏25度紀錄最長的一次。

在南韓，這樣的夜晚被稱為「熱帶夜晚」。

除非今晚氣溫更高，昨晚的首爾市有機會創下史上最熱的7月夜晚紀錄，當日最低氣溫攝氏29.3度。

法新社分析歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）數據，全球許多地區正經歷夏季酷熱天氣，6月是12個國家有史以來最熱的月份。

氣象局指出，首爾的酷熱天氣預計將會持續。

首爾氣象觀測所所長尹基韓（Youn Ki-han, 音譯）告訴法新社：「來自北太平洋高壓的暖空氣比往常更早開始影響南韓，隨著這種影響逐漸增強，熱量也隨之累積，就像儲蓄帳戶裡的複利一樣，隨著時間慢慢增加。」