颱風柯羅莎恐撲向日本 關東8月1日起可能下大雨

日本氣象廳指出，今年第9號颱風柯羅莎正在遠離日本小笠原群島，以緩慢速度往北方移動，預測柯羅莎的暴風圈將在8月1日到2日間接近伊豆群島與關東地區等地。

根據日本氣象廳今天中午12時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，柯羅莎中午12時位於日本東部，中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測，柯羅莎將繼續增強並北上，暴風圈將在8月1日到2日之間接近伊豆群島，並在8月2日接近關東地區等地。

氣象廳也預測，伊豆群島與關東地區等地8月1日到2日恐降大雨，預估到2日中午前的24小時累計雨量，伊豆群島有望達200毫米、關東地區為150毫米，關東地區之後可能持續降雨。

伊豆群島與關東地區預計8月1日到2日會出現強勁風勢，伊豆群島與關東地區海上，8日1日最大風速可能分別達每秒27公尺與25公尺，最大瞬間風速恐分別達每秒40公尺與35公尺。

另外，氣象廳也預測伊豆群島與關東地區，8月1日可能分別出現波高7公尺與6公尺等高度不等的大浪。

氣象廳呼籲民眾提高警覺，注意暴風與巨浪，並充分留意大雨可能引發土石流、低窪地區淹水以及河川水位上升等災害。