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同校任職逾73年！英國主日學女老師獲頒世界紀錄

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
諾爾斯在艾格伯斯聖安妮學校任教超過73年，成為世界上在同一所學校任職時間最長的老師。（Photo from St Anne's, Aigburth）
諾爾斯在艾格伯斯聖安妮學校任教超過73年，成為世界上在同一所學校任職時間最長的老師。（Photo from St Anne's, Aigburth）

一名英國教會學校的老師任教超過73年，獲頒金氏世界紀錄！英國利物浦的主日學老師諾爾斯，其以任教年資高達73年又104天，成為世界上在同一所學校任職時間最長的老師。對此，她強調只是教導「嬰兒知識」，但依舊對主日學課程充滿熱情。

同所學校任教最久

教會時報》報導，在英國利物浦的艾格伯斯聖安妮學校 (St Anne's, Aigburth) 中，一位主日學老師諾爾斯任教年資高達73年又104天，並於今年1月榮獲金氏世界紀錄認證。對此，諾爾斯正式成為世界上在同一所學校任職時間最長的老師。

「我喜歡孩子，我喜歡講故事。」自1951年以來，諾爾斯一直在該校教授三至七歲的兒童，其在聖安妮教堂受洗、堅振並結婚，而婚後60年以來都未曾離開過這所學校。

平安世界新聞》指出，當地許多基督教家庭的第三代都由諾爾斯教導主日學，而利物浦教區如此寫道：「一位傑出的榜樣和真正的英雄……直到今天，她仍然從未缺席過主日學課程，每週持續激勵人心。」

對主日學充滿熱情

超過70年的任教生涯中，諾爾斯曾擔任校長職務40年之久，並對主日學校的人數減少感到惋惜。如今，在獲得世界紀錄認證之後，她卻不認為自己積累大量智慧，僅稱所教導的課程都只是「嬰兒知識」。

諾爾斯享受在學校教書的時光，如她所說：「我仍然精力充沛，現在我對主日學的熱情，如同剛開始教書的時候一樣。」

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英國 嬰兒 金氏世界紀錄

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