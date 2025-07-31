日本橫濱車站濺血！陸女為搶先搭車起口角 揮刀怒砍乘客落跑
日本神奈川縣橫濱車站驚傳傷人事件，28日傍晚一名中國大陸籍女子涉嫌持刀攻擊素不相識的女子後逃逸。警方30日表示，已逮捕該名嫌犯。
日媒報導，警方表示，被逮捕的35歲潘姓女子住在川崎市麻生區，涉嫌於28日傍晚，在JR東海道線橫濱站月台上，趁一名37歲女性準備上車時，持疑似利刃割傷對方手臂，隨後潘女搭車至川崎站下車逃逸。
經調查，潘女與受害人彼此並不認識，監視器畫面則顯示兩人疑似因為上車順序起了口角，接著潘女便趁上車時攻擊對方。
事後警方根據影像鎖定嫌犯身分，並持續加強巡邏，至30日，巡邏員警在橫濱站剪票口發現疑似潘女的身影，隨後在川崎站上前盤查，當場將她逮捕。
對於警方的訊問，潘女態度保留，僅表示「要先與律師商量」，未正面回應是否犯案。警方正進一步調查犯案動機。
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