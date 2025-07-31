快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

日本橫濱車站濺血！陸女為搶先搭車起口角 揮刀怒砍乘客落跑

聯合新聞網／ 綜合報導
日本橫濱線列車。圖／pakutaso
日本橫濱線列車。圖／pakutaso

日本神奈川縣橫濱車站驚傳傷人事件，28日傍晚一名中國大陸籍女子涉嫌持刀攻擊素不相識的女子後逃逸。警方30日表示，已逮捕該名嫌犯。

日媒報導，警方表示，被逮捕的35歲潘姓女子住在川崎市麻生區，涉嫌於28日傍晚，在JR東海道線橫濱站月台上，趁一名37歲女性準備上車時，持疑似利刃割傷對方手臂，隨後潘女搭車至川崎站下車逃逸。

經調查，潘女與受害人彼此並不認識，監視器畫面則顯示兩人疑似因為上車順序起了口角，接著潘女便趁上車時攻擊對方。

事後警方根據影像鎖定嫌犯身分，並持續加強巡邏，至30日，巡邏員警在橫濱站剪票口發現疑似潘女的身影，隨後在川崎站上前盤查，當場將她逮捕。

對於警方的訊問，潘女態度保留，僅表示「要先與律師商量」，未正面回應是否犯案。警方正進一步調查犯案動機。

日本 橫濱

相關新聞

錯怪龍樹諒？日網熱議「7月強震海嘯預言成真」專家說話了

南韓News1報導，俄羅斯遠東外海30日生規模8.8強震，引發包括日本與台灣等太平洋多國海嘯警報。此事在日本社群引發熱議...

英法為何打破慣例，揚言承認巴勒斯坦國地位？

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7月30日宣布，除非以色列採取實質措施、在加薩走廊實施停火、允許聯合國重新提供援助，並達到長期和平，否則最快將於9月聯合國大會期間正式承認巴勒斯坦國。法國日前也表態將在9月承認巴勒斯坦國，可能帶動其他國家效仿。英法的舉動源於日益嚴重的加薩糧食危機，國際組織29日警告「最糟糕的飢荒已開始在加薩上演」，因營養不良而死的兒童數量驟升。儘管以色列政府仍堅稱加薩人民沒有挨餓，但目前人還在蘇格蘭訪問的美國總統川普，卻罕見表達不同意，更說「餵飽加薩人民」是第一要務，敦促歐洲國家增加援助。

台、泰傻傻分不清？瑞士報紙頭版搞烏龍：台灣與柬埔寨協議停火

泰國與柬埔寨邊境日前因古寺主權爆發嚴重衝突，導致數十人死亡、兩國超過30萬人撤離家園，28日雙方總理在馬來西亞進行談判，同意29日0時起無條件停火，國際媒體紛紛報導，有趣的是，瑞士主流媒體《新蘇黎世報

日本橫濱車站濺血！陸女為搶先搭車起口角 揮刀怒砍乘客落跑

日本神奈川縣橫濱車站驚傳傷人事件，28日傍晚一名中國大陸籍女子涉嫌持刀攻擊素不相識的女子後逃逸。警方30日表示，已逮捕該名嫌犯。 日媒報導，警方表示，被逮捕的35歲潘姓女子住在川崎市麻生區，涉嫌

同校任職逾73年！英國主日學女老師獲頒世界紀錄

一名英國教會學校的老師任教超過73年，獲頒金氏世界紀錄！英國利物浦的主日學老師諾爾斯，其以任教年資高達73年又104天，成為世界上在同一所學校任職時間最長的老師。對此，她強調只是教導「嬰兒知識」，但依舊對主日學課程充滿熱情。

澳洲16歲以下社群禁令 YouTube納入

澳洲領先全球禁止十六歲以下兒童及青少年使用社群媒體，澳洲政府卅日表示，禁令範圍將涵蓋Alphabet旗下影音平台YouT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。