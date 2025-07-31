錯怪龍樹諒？日網熱議「7月強震海嘯預言成真」專家說話了
龍樹諒在其漫畫作品《我所看見的未來》2021年版記錄預知夢，外界解讀並推測2025年7月5日會發生大地震引發海嘯，引發高度關注和話題。結果當天風和日麗，龍樹諒因此被罵翻。
直到7月30日，俄羅斯堪察加半島外海8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，台灣、日本、夏威夷與美國西岸等紛紛拉警報。龍樹諒預言因而重新登上日本社群熱搜，有關#龍樹諒、#堪察加地震等關鍵字登上流行趨勢。
不少人發文稱，若這次地震引發太平洋沿岸遭遇海嘯，那龍樹諒的預言就有實現的可能。有人認為預言應驗，「7月快結束時出現海嘯警報！」、「地點雖不同，但海嘯成真了！」
然而，也有人指出，預言提到的是菲律賓海域，這次卻是堪察加半島，強調地點不符，因此預言錯誤。
堪察加半島位於環太平洋火山帶，這是地震長年頻繁發生的地區。堪察加半島周邊僅過去10年就發生6次規模7以上地震，最近一次是7月20日規模7.5地震。
每日新聞旗下MBS新聞30日報導，京都大學防災研究所教授西村卓也指出，此次堪察加半島地震為太平洋板塊隱沒入北美板塊的「海溝型地震」之一；同類型的地震包括東日本大地震，南海海槽地震。
日本同樣位於環太平洋火山帶之上，但日本列島是太平洋板塊、菲律賓海板塊、歐亞板塊與北美板塊錯綜交會之處。特別是南海海槽地震，是菲律賓板塊向歐亞板塊下方俯衝所引起。儘管南部吐噶喇列島自6月以來已發生超過2000次地震，但與此次地震地點距離遙遠。
對於此次強震是否會導致日本近海發生地震，京都大學防災研究所的西村卓也教授表示：「並非全無可能，但考慮到震央與日本的距離，這直接導致南海海槽地震或其他活動斷層地震的可能性極低。」
不過西村也指出，此類規模的地震「在全球約每10年才會發生1次」，並說明：「雖然這次震央距日本超過1000公里，但其釋放的能量足以引發橫掃太平洋沿岸的海嘯。預估不僅會有第一波，後續還可能有第二波、第三波等多次海嘯，持續一段時間。」
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