快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

錯怪龍樹諒？日網熱議「7月強震海嘯預言成真」專家說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯遠東外海30日生規模8.8強震，引發包括日本與台灣等太平洋多國海嘯警報。此事在日本社群引發熱議，形成「7月大地震預言應驗」與「預言錯誤」兩派意見。圖/截自@lkfjsghz在YouTube的影音
俄羅斯遠東外海30日生規模8.8強震，引發包括日本與台灣等太平洋多國海嘯警報。此事在日本社群引發熱議，形成「7月大地震預言應驗」與「預言錯誤」兩派意見。圖/截自@lkfjsghz在YouTube的影音

南韓News1報導，俄羅斯遠東外海30日生規模8.8強震，引發包括日本與台灣等太平洋多國海嘯警報。此事在日本社群引發熱議，形成「7月大地震預言應驗」與「預言錯誤」兩派意見。對此，專家指出，此次地震與龍樹諒漫畫預言，以及學界長期警告可能發生的「南海海槽大地震」無關。

龍樹諒在其漫畫作品《我所看見的未來》2021年版記錄預知夢，外界解讀並推測2025年7月5日會發生大地震引發海嘯，引發高度關注和話題。結果當天風和日麗，龍樹諒因此被罵翻。

直到7月30日，俄羅斯堪察加半島外海8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，台灣、日本、夏威夷與美國西岸等紛紛拉警報。龍樹諒預言因而重新登上日本社群熱搜，有關#龍樹諒、#堪察加地震等關鍵字登上流行趨勢。

不少人發文稱，若這次地震引發太平洋沿岸遭遇海嘯，那龍樹諒的預言就有實現的可能。有人認為預言應驗，「7月快結束時出現海嘯警報！」、「地點雖不同，但海嘯成真了！」

然而，也有人指出，預言提到的是菲律賓海域，這次卻是堪察加半島，強調地點不符，因此預言錯誤。

堪察加半島位於環太平洋火山帶，這是地震長年頻繁發生的地區。堪察加半島周邊僅過去10年就發生6次規模7以上地震，最近一次是7月20日規模7.5地震。

每日新聞旗下MBS新聞30日報導，京都大學防災研究所教授西村卓也指出，此次堪察加半島地震為太平洋板塊隱沒入北美板塊的「海溝型地震」之一；同類型的地震包括東日本大地震，南海海槽地震。

日本同樣位於環太平洋火山帶之上，但日本列島是太平洋板塊、菲律賓海板塊、歐亞板塊與北美板塊錯綜交會之處。特別是南海海槽地震，是菲律賓板塊向歐亞板塊下方俯衝所引起。儘管南部吐噶喇列島自6月以來已發生超過2000次地震，但與此次地震地點距離遙遠。

對於此次強震是否會導致日本近海發生地震，京都大學防災研究所的西村卓也教授表示：「並非全無可能，但考慮到震央與日本的距離，這直接導致南海海槽地震或其他活動斷層地震的可能性極低。」

不過西村也指出，此類規模的地震「在全球約每10年才會發生1次」，並說明：「雖然這次震央距日本超過1000公里，但其釋放的能量足以引發橫掃太平洋沿岸的海嘯。預估不僅會有第一波，後續還可能有第二波、第三波等多次海嘯，持續一段時間。」

外界解讀《我所看見的未來》推測2025年7月5日會發生大地震引發海嘯，當時引發熱議，東京一家書店6月30日將漫畫與另一本名為「信不信由你」的書籍並列展示。路透
外界解讀《我所看見的未來》推測2025年7月5日會發生大地震引發海嘯，當時引發熱議，東京一家書店6月30日將漫畫與另一本名為「信不信由你」的書籍並列展示。路透

地震 日本 板塊 海嘯 龍樹諒

延伸閱讀

韓國瑜：政壇激烈變化不亞於颱風地震 不忘選民託付

俄羅斯8.8強震！外媒盤點史上10大地震 這年引發大海嘯23萬人喪命

海嘯警報解除時間待觀察 蘇澳波高9公分最顯著

俄羅斯8.8強震！蘇澳現9公分海嘯波 氣象署：警報尚未解除

相關新聞

錯怪龍樹諒？日網熱議「7月強震海嘯預言成真」專家說話了

南韓News1報導，俄羅斯遠東外海30日生規模8.8強震，引發包括日本與台灣等太平洋多國海嘯警報。此事在日本社群引發熱議...

英法為何打破慣例，揚言承認巴勒斯坦國地位？

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7月30日宣布，除非以色列採取實質措施、在加薩走廊實施停火、允許聯合國重新提供援助，並達到長期和平，否則最快將於9月聯合國大會期間正式承認巴勒斯坦國。法國日前也表態將在9月承認巴勒斯坦國，可能帶動其他國家效仿。英法的舉動源於日益嚴重的加薩糧食危機，國際組織29日警告「最糟糕的飢荒已開始在加薩上演」，因營養不良而死的兒童數量驟升。儘管以色列政府仍堅稱加薩人民沒有挨餓，但目前人還在蘇格蘭訪問的美國總統川普，卻罕見表達不同意，更說「餵飽加薩人民」是第一要務，敦促歐洲國家增加援助。

台、泰傻傻分不清？瑞士報紙頭版搞烏龍：台灣與柬埔寨協議停火

泰國與柬埔寨邊境日前因古寺主權爆發嚴重衝突，導致數十人死亡、兩國超過30萬人撤離家園，28日雙方總理在馬來西亞進行談判，同意29日0時起無條件停火，國際媒體紛紛報導，有趣的是，瑞士主流媒體《新蘇黎世報

日本橫濱車站濺血！陸女為搶先搭車起口角 揮刀怒砍乘客落跑

日本神奈川縣橫濱車站驚傳傷人事件，28日傍晚一名中國大陸籍女子涉嫌持刀攻擊素不相識的女子後逃逸。警方30日表示，已逮捕該名嫌犯。 日媒報導，警方表示，被逮捕的35歲潘姓女子住在川崎市麻生區，涉嫌

同校任職逾73年！英國主日學女老師獲頒世界紀錄

一名英國教會學校的老師任教超過73年，獲頒金氏世界紀錄！英國利物浦的主日學老師諾爾斯，其以任教年資高達73年又104天，成為世界上在同一所學校任職時間最長的老師。對此，她強調只是教導「嬰兒知識」，但依舊對主日學課程充滿熱情。

澳洲16歲以下社群禁令 YouTube納入

澳洲領先全球禁止十六歲以下兒童及青少年使用社群媒體，澳洲政府卅日表示，禁令範圍將涵蓋Alphabet旗下影音平台YouT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。