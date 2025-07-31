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台、泰傻傻分不清？瑞士報紙頭版搞烏龍：台灣與柬埔寨協議停火

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞士主流媒體《新蘇黎世報》29日報導泰柬停火協議時，誤將泰國寫成台灣。圖／擷自駐德國台北代表處慕尼黑辦事處
瑞士主流媒體《新蘇黎世報》29日報導泰柬停火協議時，誤將泰國寫成台灣。圖／擷自駐德國台北代表處慕尼黑辦事處

泰國柬埔寨邊境日前因古寺主權爆發嚴重衝突，導致數十人死亡、兩國超過30萬人撤離家園，28日雙方總理在馬來西亞進行談判，同意29日0時起無條件停火，國際媒體紛紛報導，有趣的是，瑞士主流媒體《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung，簡稱NZZ）在報導此事件時，竟將泰國（Thailand）誤植為台灣（Taiwan），於頭版報導「台灣與柬埔寨達成停火協議」，網友群起譁然。

台灣莫名其妙上了瑞士媒體頭版一事，被臉書粉絲專頁「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」轉發調侃，笑稱以前都是台灣被叫成泰國，現在風水輪流轉，變成泰國被叫成台灣，「台灣出頭天！太感動惹」。

離譜錯誤也令網友笑翻，「我也是看了報紙才知道我們跟柬埔寨打起來了」、「等等，我們被動地參加了一場戰爭了？」、「這也算一種台灣之光」、「可能為了晚安小雞開戰吧」、「用德語唸Taiwan跟Thailand真的會有機會搞混」、「瑞士跟瑞典我也常常分不清」、「真的笑死，以前出國被叫泰國人，終於贏了一回」。

目前《新蘇黎世報》已將29日的線上版本更正為「Thailand（泰國）」，但此項烏龍已在德語圈廣為流傳，不少人都認為是相當尷尬且難以置信的錯誤。

泰國 瑞士 柬埔寨

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