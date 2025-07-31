澳洲16歲以下社群禁令 YouTube納入

澳洲領先全球禁止十六歲以下兒童及青少年使用社群媒體，澳洲政府卅日表示，禁令範圍將涵蓋Alphabet旗下影音平台YouTube，有別於稍早的豁免決定。

路透報導，澳洲網路安全監管機關上月敦促政府廢除豁免YouTube計畫，這個機關研究發現，十歲到十五歲兒少有百分之卅七在這個平台上觀看有害內容，比率多過其他社群網站。

Meta旗下的臉書和Instagram、Snapchat以及TikTok等社群媒體公司宣稱，豁免YouTube是不公平做法。

澳洲總理艾班尼斯在聲明中說：「社群媒體有社會責任，澳洲兒童無疑受到線上平台負面影響，因此我將終結這種情況。社群媒體正對我們的孩子造成社會性傷害，我希望澳洲的家長知道我們會支持他們。」

根據澳洲國會去年十一月通過的新法，自十二月起，社群媒體公司若違法，最高將罰四千九百五十萬澳元（約台幣九點七億元）。

YouTube發言人表示，公司將考慮接下來的舉措，並持續與政府溝通。

發言人透過電子郵件說：「我們贊同政府解決和減少網路危害的目標。我們的立場始終明確：YouTube是影片分享平台，擁有免費、高品質的內容庫，愈來愈多是在電視螢幕上觀看。它不是社群媒體。」

ＢＢＣ報導，根據禁令，澳洲青少年仍可觀看YouTube內容，但不允許擁有帳戶，而帳戶是上傳內容或在平台上互動必要條件。

澳洲這項法律受到全球領導人密切關注，挪威宣布了類似禁令，英國表示正在考慮跟進。