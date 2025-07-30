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日本兵庫飆高溫41.2度 寫下觀測史新紀錄

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本受到高氣壓籠罩，今天多地的天氣晴朗且氣溫上升，其中測得最高溫的地區位在兵庫縣丹波市柏原地區，當地下午2時39分，觀測到攝氏41.2度，創日本觀測史新高。

共同社報導，根據氣象廳觀測，日本今天其他測得逾攝氏40度的地區包含京都府福知山市40.6度、岡山縣真庭市40.3度、兵庫縣西脇市40度。

另外，測得39度以上的區域包括，島根縣川本町、大阪府枚方市、岐阜縣揖斐川町。日本全國914個觀測點之中，有39處刷新過去最高紀錄，而且271個觀測點測得35度以上高溫。

濱松市與埼玉縣熊谷市分別在2020年8月與2018年7月觀測到41.1度高溫，是日本先前的全國最高溫紀錄。

氣象廳預測明天仍會出現高溫，呼籲日本民眾補充水分與留意避免中暑。

日本 高溫 岡山

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