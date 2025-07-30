25年一度禧年青年日登場 教宗良十四世迎朝聖者

約12萬名天主教青年信眾今天聚集於羅馬，參加梵蒂岡每25年一度的禧年青年日（Jubilee of Youth），教宗良十四世（PopeLeo XIV）現身人群中，令現場群眾驚喜不已。

法新社報導，教宗良十四世上任僅2個多月，為羅馬天主教會首位美國籍教宗。禧年青年日將為期一週，從昨天起，大批詠唱聖歌與身披國旗的朝聖者湧入羅馬與梵蒂岡的大街小巷。

梵蒂岡上週表示，今年活動主題為「信仰與文化」，預期將吸引來自超過150國的約50萬名參與者。

根據梵蒂岡統計，今晚約有12萬名信眾出席在聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）舉行的開幕彌撒，教宗良十四世在彌撒中表示，他尤其歡迎來自戰亂地區的人們，像是烏克蘭和巴勒斯坦。

隨後，他乘著「教宗座駕」驚喜現身人群中。

禧年青年日的目標受眾為18歲至35歲青年，預計8月3日將在教宗主持的盛大彌撒中劃下句點。