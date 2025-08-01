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直呼日本「世界最熱」！沙烏地觀光客曝熱帶國家避暑法：非常舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
今年日本各地高溫炎熱，連中東國家的觀光客都大喊吃不消。夏季示意圖。圖／ingimage
今年日本各地高溫炎熱，連中東國家的觀光客都大喊吃不消。夏季示意圖。圖／ingimage

根據日媒「Encount」報導，進入酷暑期的日本，連外國觀光客都覺得吃不消。來自中東高溫地區國家、沙烏地阿拉伯的哈瑪德先生，在東京淺草仲見世通的商店街店家前吹冷氣避暑時直言：「日本比我們國家還熱。」

雖然沙烏地阿拉伯曾有超過攝氏52度的高溫，但哈瑪德認為：「日本的濕度高讓人更難受，感覺比我們國家還悶熱。如果要說比沙烏地阿拉伯還熱的地方，那日本應該是世界上最熱的地方之一吧？」

這次哈瑪德來日本旅遊2星期，走訪東京、京都、大阪、神戶與廣島，覺得日本的東西超便宜，且對日本的文化與服務讚不絕口。他表示在日本消費數百萬日圓，尤其大大稱讚美味的神戶和牛，直呼「這味道在沙烏地花再多錢也吃不到」。

不過，今年日本的高溫卻讓他打了退堂鼓。「這次真的是選錯了季節，下次應該避開夏天，秋冬來比較適合。或者乾脆白天不出門，改成晚上逛街比較實際。」

談到沙烏地阿拉伯的避暑方式，他表示：「我們在國內幾乎不會在戶外觀光，所有建築物裡都有冷氣，非常舒服。出門也都以車接送到目的地，幾乎不會曝曬在太陽下。這才是最佳的避暑法。」雖然哈瑪德喜歡日本街頭的魅力，但仍提醒大家：「即使像我們這樣來自熱帶國家的人，夏季中午在外面走動真的太危險，還是傍晚或晚上出門比較適合。」

日本 高溫 冷氣 東京 觀光客 沙烏地阿拉伯

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