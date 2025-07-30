澳洲16歲以下禁用社群媒體 YouTube也入列

澳洲領先全球禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，當局今天表示，禁令範圍將涵蓋Alphabet旗下影音平台YouTube，有別於稍早的豁免決定。

路透社報導，澳洲網路安全監管機關上月敦促政府廢除豁免YouTube計畫，這個機關研究發現，10歲到15歲兒少有37%在這個平台上觀看有害內容，比例多過其他社群網站。

Meta旗下的臉書（Facebook）和Instagram、 Snapchat以及TikTok等社群媒體公司宣稱，豁免YouTube將是不公平的做法。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中說：「社群媒體有社會責任，澳洲兒童無疑受到線上平台負面影響，因此我將終結這種情況。」

艾班尼斯還說：「社群媒體正對我們的孩子造成社會性傷害，我希望澳洲的家長知道我們會支持他們。」

根據澳洲國會去年11月通過的新法，自12月起，社群媒體公司若違法，最高將罰4950萬澳元（約新台幣9.7億元）。

YouTube發言人表示，公司將考慮接下來的舉措，並持續與政府溝通。

發言人透過電子郵件說：「我們贊同政府解決和減少網路危害的目標。我們的立場始終明確：YouTube是影片分享平台，擁有免費、高品質的內容庫，愈來愈多是在電視螢幕上觀看。它不是社群媒體。」