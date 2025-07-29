研究：肝炎飲酒肥胖衝擊 全球肝癌病例2050恐翻倍
今天發表的1項研究示警，除非對肥胖、飲酒及肝炎等可預防因素採取更多措施，否則到2050年，全球肝癌患者人數將增加近1倍。
法新社報導，根據「全球癌症觀察站」（GlobalCancer Observatory）發表在醫學期刊「刺胳針」（TheLancet）的數據，如果目前趨勢持續下去，全球第6大常見癌症肝癌的每年新增病例，將從87萬例增加至152萬例。
肝癌也是所有癌症中致死率第三高的癌症，研究預測到本世紀中葉，肝癌將奪走137萬條人命。
然而，這支國際專家團隊說，每5例肝癌中，就有3例可以預防。
肝癌風險因素包括飲酒、病毒性肝炎以及一種與肥胖相關、肝臟內脂肪堆積的疾病，稱為代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD），原稱為非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）。
這項在世界肝炎日（World Hepatitis Day）發表的研究說，引發B型與C型肝炎的病毒預計在2050年仍將是導致肝癌的主要原因。
研究還說，除非提高疫苗接種率，否則B型肝炎預計在2015至2030年間將造成1700萬人死亡。
研究估計，到了2050年，飲酒將導致逾21%的肝癌病例，比2022年增加逾2個百分點。
根據研究人員的估計，由肥胖相關肝脂肪所引發的癌症將增加至11%，同樣是升高超過2個百分點。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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