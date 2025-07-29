好市多潛規則！「1類人」想試吃會被拒絕 原因曝光超嚴格
美式賣場好市多（Costco）以價格實惠、自有品牌及免費試吃服務深受消費者喜愛，成為全球知名的購物天堂。尤其在台灣，好市多也因商品多元與高CP值熱賣品吸引大批民眾。然而近期在美國，好市多針對試吃政策悄悄做出調整，新增了一項針對兒童的嚴格規定：孩童不得在無家長陪同下領取試吃品。
根據美國財經媒體《TheStreet》報導，好市多長年提供的免費試吃活動，是許多顧客購物時的重要樂趣之一。試吃品從熱食、甜點到飲品一應俱全，不僅能滿足味蕾，還可協助消費者評估商品是否值得購買。然而，由於部分孩童可能對某些食材成分過敏，為避免潛在健康風險與後續法律糾紛，好市多明訂：「未成年人試吃必須由家長陪同確認」。
此項規定雖然看似不便，卻是基於食品安全與企業責任的審慎考量。若孩子單獨前來索取試吃品，工作人員會婉拒提供，並請家長到場陪同後才能發放。即使家長僅在附近挑選商品，員工也會要求其親自到場確認，這樣才能避免任何突發狀況的發生。
除此之外，試吃的黃金時段為接近中午至下午2點左右。這段時間試吃樣品最齊全、人潮也相對不擁擠，甚至有人笑稱可「吃成一頓午餐」。雖然好市多並未明文限制試吃次數，但顧客仍應保持禮貌與節制，建議一次只取一份。如有特別喜歡的品項，向現場人員詢問，往往也能額外多拿。
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