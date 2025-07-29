快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

未來地球將多「霧霾季」等兩季節？ 科學家揭人為氣候新常態

聯合新聞網／ 綜合報導
科學家發現地球正逐漸出現兩種「人為季節」，包括每年固定出現的霧霾季。示意圖／ingimage
科學家發現地球正逐漸出現兩種「人為季節」，包括每年固定出現的霧霾季。示意圖／ingimage

氣候變遷衝擊下，傳統春夏秋冬的季節概念恐將不再適用。科學家發現地球正逐漸出現兩種「人為季節」，包括每年固定出現在東南亞地區的霧霾季，以及峇里島沿岸因海流聚積塑膠廢棄物而形成的垃圾季。學者呼籲，這些新現象值得關注，反映人類活動已深刻干擾自然規律。

根據「每日郵報」報導，最新一項跨國研究指出，地球部分地區正出現兩種未被正式命名、但具有季節性規律的人為現象。研究團隊指出，東南亞與赤道地區每年固定出現的「霧霾季」，與印尼峇里島的「垃圾季」，不再是偶發事件，而是因人類活動所形成、具有時間與區域重複性的現象，值得列入當代氣候觀測指標。

其中，霧霾季通常發生於每年農耕後的乾季期間，源自大規模焚燒農地與林地。研究顯示，這些燃燒產生的懸浮微粒和煙霧可持續籠罩特定區域達數週以上，造成能見度下降、呼吸道疾病增加，對人群健康造成威脅。

而垃圾季則主要集中於峇里島等觀光區海岸，時間多落在每年11月至翌年3月。這段期間，洋流與季風會將海洋塑膠垃圾推向岸邊，形成大量廢棄物堆積，除造成景觀破壞，也對當地生態與旅遊產業構成壓力。

研究人員表示，這些現象的出現，反映了自然季節正受到人類行為的影響與重塑。過往我們以天文變化與氣候為基礎劃分四季，但當霧霾與海廢出現明顯的週期與規律性，「是否也應視為一種新的人為季節」，成為當前氣候學界的重要思考。

科學家也提醒，這兩種人為季節的形成與氣候變遷息息相關，若持續忽視其成因，未來可能擴散至更多區域。建議各國除強化碳排減量與廢棄物管理外，也應將此類非傳統季節納入環境監測與公共政策規劃中。

霧霾 減碳 垃圾山 氣候變遷 垃圾危機

延伸閱讀

台中國土保育團隊3年追回8億 破千噸廢棄物走私

《鋼彈之父》富野由悠季：人類不會在宇宙生活「移民火星太天真」

與全球千座水壩「蓄水龐大」有關？研究曝：造成地球極點位移

地球自轉加速了！今天「變短1.3毫秒」成今年最短日 原因仍未知

相關新聞

好市多潛規則！「1類人」想試吃會被拒絕 原因曝光超嚴格

美式賣場好市多（Costco）以價格實惠、自有品牌及免費試吃服務深受消費者喜愛，成為全球知名的購物天堂。尤其在台灣，好市多也因商品多元與高CP值熱賣品吸引大批民眾。然而近期在美國，好市多針對試吃政策悄悄做出調整，新增了一項針對兒童的嚴格規定：孩童不得在無家長陪同下領取試吃品。

未來地球將多「霧霾季」等兩季節？ 科學家揭人為氣候新常態

氣候變遷衝擊下，傳統春夏秋冬的季節概念恐將不再適用。科學家發現地球正逐漸出現兩種「人為季節」，包括每年固定出現在東南亞地區的霧霾季，以及峇里島沿岸因海流聚積塑膠廢棄物而形成的垃圾季。學者呼籲，這些新現象值得關注，反映人類活動已深刻干擾自然規律。

口臭不只出自口腔！ 醫揭「5異味」恐與肝腎、糖尿病有關

你有注意過自己的口氣嗎？除了常見的口腔清潔不佳、飲食習慣等原因外，專家指出，口臭有時也是身體內部疾病的徵兆，特定氣味甚至可能與糖尿病、肝臟或腎臟功能異常有關。專家提醒，若出現異常氣味且持續不散，應提高警覺，及早就醫檢查。

試膽大會驚現屍骨 日警：失蹤台灣旅客死亡約1年

日本新潟縣妙高市今年5月，有民眾跑去一棟曾作為商業設施使用的建築物內參加試膽大會，結果發現一具半白骨化遺體。警方調查後確...

真實人生／活人解剖、啃人屍 日本老兵揭二戰暗黑真相

日本將在8月15日迎來二戰終戰80周年，紐約時報28日揭露六位還在世老兵瀕臨消逝的證言。80年前，他們都是被徵召上陣的少年，有人見證731部隊在中國大陸做活人的無麻醉解剖，有人窺見同袍在熱帶叢林吃人死屍求生，還有殖民地出身的台灣青年，奉命為天皇赴死。 「國家把我們的命當廢紙一樣丟棄。絕對別為了天皇或國家赴死。」、「很久以前，我們做了一件非常愚蠢的事」。六位高齡90以上的日本兵，企盼世人都知曉並記得，那場大戰發生過的暗黑故事，以及他們刻骨的感慨。

外敵未到，先自我肅清？維琪法國的血淚教訓

今年是二戰結束80週年，當年參戰的各國紛紛紀念為自由獻身的將士們，緬懷民主戰勝獨裁的史詩。然而，也有一些值得後人警惕的歷史必須反省，例如1940年選擇向納粹投降、成立維琪政權的法國。作為西方民主的先驅，維琪法國以「民主自殺」（Democracy's Suicide）的方式背棄了法國大革命的精神，甚至淪為納粹的幫兇，參與迫害猶太人的暴行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。