未來地球將多「霧霾季」等兩季節？ 科學家揭人為氣候新常態

氣候變遷衝擊下，傳統春夏秋冬的季節概念恐將不再適用。科學家發現地球正逐漸出現兩種「人為季節」，包括每年固定出現在東南亞地區的霧霾季，以及峇里島沿岸因海流聚積塑膠廢棄物而形成的垃圾季。學者呼籲，這些新現象值得關注，反映人類活動已深刻干擾自然規律。

根據「每日郵報」報導，最新一項跨國研究指出，地球部分地區正出現兩種未被正式命名、但具有季節性規律的人為現象。研究團隊指出，東南亞與赤道地區每年固定出現的「霧霾季」，與印尼峇里島的「垃圾季」，不再是偶發事件，而是因人類活動所形成、具有時間與區域重複性的現象，值得列入當代氣候觀測指標。

其中，霧霾季通常發生於每年農耕後的乾季期間，源自大規模焚燒農地與林地。研究顯示，這些燃燒產生的懸浮微粒和煙霧可持續籠罩特定區域達數週以上，造成能見度下降、呼吸道疾病增加，對人群健康造成威脅。

而垃圾季則主要集中於峇里島等觀光區海岸，時間多落在每年11月至翌年3月。這段期間，洋流與季風會將海洋塑膠垃圾推向岸邊，形成大量廢棄物堆積，除造成景觀破壞，也對當地生態與旅遊產業構成壓力。

研究人員表示，這些現象的出現，反映了自然季節正受到人類行為的影響與重塑。過往我們以天文變化與氣候為基礎劃分四季，但當霧霾與海廢出現明顯的週期與規律性，「是否也應視為一種新的人為季節」，成為當前氣候學界的重要思考。

科學家也提醒，這兩種人為季節的形成與氣候變遷息息相關，若持續忽視其成因，未來可能擴散至更多區域。建議各國除強化碳排減量與廢棄物管理外，也應將此類非傳統季節納入環境監測與公共政策規劃中。