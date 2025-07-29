平台涉非法內容 Telegram創辦人巴黎接受訊問

據熟悉案情人士，即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫（PavelDurov）今天在巴黎接受裁判官訊問，原因是Telegram平台遭控參與犯罪活動。

法新社報導，現年40歲的度洛夫於2024年在巴黎遭拘留。他正因其即時通訊服務平台的非法內容接受法國當局的正式調查。

今天上午，出生於俄羅斯的度洛夫帶著4名律師抵達巴黎法院。這是他遭控多項組織犯罪行為以來的第3輪訊問。

持有法國和俄羅斯護照的度洛夫被控參與經營允許非法交易與刊登兒少性虐等非法內容的社群平台。

度洛夫一概否認指控。他的律師透過聲明表示，今天一整天的訊問，讓度洛夫可以「提供額外說明，證明調查內容根本毫無意義」。

在2024年12月的首次訊問中，度洛夫否認Telegram軟體是為非法用途而設計，但他坦承平台上的犯罪活動日益猖獗，並承諾將加強審核。

度洛夫原本遭法國限制出境，但自今年7月初起，他獲准在阿拉伯聯合大公國每次最多居住2週。