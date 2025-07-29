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口臭不只出自口腔！ 醫揭「5異味」恐與肝腎、糖尿病有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究顯示，口臭恐暗藏身體健康危機。示意圖／ingimage
研究顯示，口臭恐暗藏身體健康危機。示意圖／ingimage

你有注意過自己的口氣嗎？除了常見的口腔清潔不佳、飲食習慣等原因外，「每日郵報」指出，口臭有時也是身體內部疾病的徵兆，特定氣味甚至可能與糖尿病肝臟或腎臟功能異常有關。專家提醒，若出現異常氣味且持續不散，應提高警覺，及早就醫檢查。

英國牙科技術專家張艾倫（Allen Zhang）近日指出，口氣其實是身體健康的重要觀察指標之一，某些特定氣味可能反映出潛在的代謝或器官功能異常。他歸納5種常被忽視的口氣異味，其中包括水果味、金屬味、魚腥味、臭蛋味與霉味，每一種背後都可能潛藏不同的健康風險。

張艾倫指出，若口氣帶有明顯水果味或類似去光水味，可能與糖尿病有關。這類氣味通常來自血中酮體濃度過高，是身體分解脂肪後產生的代謝物，常見於糖尿病控制不佳的患者。

若口氣聞起來像金屬，可能與腎功能異常或重金屬中毒有關。當腎臟無法有效排除代謝廢物時，尿素會在唾液中轉化為氨，引發類似金屬的異味。

魚腥味口臭則可能與罕見的代謝異常症「三甲基胺尿症（trimethylaminuria）」有關，該疾病導致身體無法分解帶有魚腥味的三甲胺。此外，肝功能嚴重受損時也可能出現魚腥味口氣，這種現象稱為「肝臭症（fetor hepaticus）」，代表肝臟無法有效清除血液中的特定毒素。

若口氣聞起來像臭雞蛋或硫磺，可能是腸胃功能失調導致，尤其與胃內產生的硫化氫氣體有關，常見於腸胃道菌叢失衡或消化異常者。

最後，霉味口氣也需注意，可能來自於肝臟或腎臟的慢性功能衰退。這些異味並非單純衛生問題，而是身體健康異常的重要線索。

張艾倫表示，隨著科技進步，新型口氣分析技術已可透過揮發性硫化物或酮體等成分辨識潛在疾病，協助早期診斷。他也提醒民眾，若有持續異常口氣、伴隨身體不適或疲倦，應儘速就醫釐清原因。

口臭 肝臟 糖尿病 重金屬 罕見疾病

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