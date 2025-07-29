英國小鎮唯一酒吧歇業 村民合力救下社區心臟

英國威爾斯鄉村近200年歷史的「拉德諾紋徽」酒吧，幾年前還是雜草叢生的廢墟，但在村民聯手搶救下，這個酒吧已於2025年重新開張，再度傳出歡笑聲。

法新社報導，1830年代首度開業的「拉德諾紋徽」（Radnor Arms）酒吧，2016年不堪飛漲的物價而宣告關門大吉，不久後便成廢墟一片。

自2012年以來，「拉德諾紋徽」便是風景如畫威爾斯村莊新拉德諾（New Radnor）僅存的酒吧，它的收攤對村內438名居民來說簡直是一大打擊。

過去18年都與這個酒吧比鄰而居的57歲退休精神科醫師派爾（David Pyle）說，拉德諾紋徽「是整個村子的核心所在」，「原本很歡樂，接著卻關門大吉」。

在英國，酒吧是社區生活不可或缺的基石，如今卻面臨愈來愈大的威脅。

在飲酒習慣出現變化、帳單節節高漲之下，2000年時存在的6萬800間酒吧已於過去25年期間倒了超過1/4。

根據英國啤酒暨酒館協會（BBPA），截至去年底仍有4.5萬間酒吧在營業，但預料今年還會再倒378間，相當於1天至少倒1間。

酒吧在英國有多重要？出手救下「拉德諾紋徽」的其中一名村民諾頓（Sue Norton）說，「這是社區的心臟。有人生日、有人結婚、有人過世，我們都是在這裡慶祝、紀念。」

諾頓和其他村民為了拯救這家酒吧，針對政府一項旨在提供民眾資金來買下瀕臨倒閉酒吧或商店的計畫，提出申請。

去年一場大規模募款活動共籌到20萬英鎊（約新台幣800萬元），外加社區所有權基金提供等額資金以及政府撥出的4萬英鎊補助，村民便善用這筆44萬英鎊資金，買下酒吧、重新裝潢，最後順利重新開張，並靠志工而非聘請員工輪班顧吧檯。

44歲烏克蘭難民馬欽柯（Eugene Marchenko）說，在吧檯擔任志工，讓他在抵達村莊不過短短數日就幾乎認識全村的人。

他說：「我在書裡讀過酒吧是英國的著名傳統，但現在我親身感受到…這不只是喝酒的地方，更是分享和認識彼此的所在。」

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