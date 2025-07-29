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倫敦塔橋附近發生攻擊事件 造成2男喪生

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
圖為倫敦塔橋。 路透社
圖為倫敦塔橋。 路透社

英國警方表示，2名男子今天在倫敦市中心的商店遭刺喪命。案發在倫敦塔橋（Tower Bridge）附近，這裡是倫敦主要景點，且鮮少出現暴力犯罪事件。

路透社報導，根據警方聲明，警方接獲報案，說倫敦南華克（Southwark）地區鄰近倫敦塔橋的一條窄路發生多起攻擊事件。

警方表示，1名58歲男性當場死亡，1名27歲男性送醫後不治，全案朝謀殺案方向偵辦。第3名受害者為1名30多歲男性，傷勢並不致命但需留院治療。

警方補充，另一名30多歲的男性因涉案被拘留，目前在醫院治療，情況危急。

警方表示目前調查仍在初步階段，並說研判此案與恐怖主義無關，對大眾並不構成更多風險。

倫敦 景點

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