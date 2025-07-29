倫敦塔橋附近發生攻擊事件 造成2男喪生

日本將在8月15日迎來二戰終戰80周年，紐約時報28日揭露六位還在世老兵瀕臨消逝的證言。80年前，他們都是被徵召上陣的少年，有人見證731部隊在中國大陸做活人的無麻醉解剖，有人窺見同袍在熱帶叢林吃人死屍求生，還有殖民地出身的台灣青年，奉命為天皇赴死。 「國家把我們的命當廢紙一樣丟棄。絕對別為了天皇或國家赴死。」、「很久以前，我們做了一件非常愚蠢的事」。六位高齡90以上的日本兵，企盼世人都知曉並記得，那場大戰發生過的暗黑故事，以及他們刻骨的感慨。

2025-07-29 10:30