哥倫比亞前總統首例 烏力貝干擾證人罪名成立

哥倫比亞法院今天認定前總統烏力貝（Alvaro Uribe）犯有干擾證人罪，使他成為哥倫比亞首位被判有罪的前總統。

法新社報導，73歲的烏力貝在2002年至2010年間執政，在一項關於他涉嫌與右翼準軍事組織有關係的調查中，他因試圖說服證人為他撒謊而被判有罪。

在這起高度政治化的干擾案中，他可能面臨12年監禁，但刑罰尚未公布。烏力貝是有史以來第一位接受審判的哥倫比亞前總統。

當法官開始宣讀判決時，以視訊方式出席審判的烏力貝坐在那裡搖頭。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）嚴厲批評這項有罪判決。美國視右翼的烏力貝為拉丁美洲的重要盟友。

盧比歐在社群平台X貼文寫道，烏力貝「唯一的罪行就是孜孜不倦地戰鬥，保衛自己的祖國。激進法官將哥倫比亞司法部門當作武器，如今開創一個令人擔憂的先例」。

此事可以追溯到2012年，當時烏力貝在哥倫比亞最高法院指控左翼參議員塞培德（Ivan Cepeda）策劃陰謀，誣陷他與哥倫比亞長期武裝衝突中的準軍事組織有牽連。

法院後來決定不起訴塞培德，轉而關注他對烏力貝的指控。