哥倫比亞前總統首例 烏力貝干擾證人罪名成立
哥倫比亞法院今天認定前總統烏力貝（Alvaro Uribe）犯有干擾證人罪，使他成為哥倫比亞首位被判有罪的前總統。
法新社報導，73歲的烏力貝在2002年至2010年間執政，在一項關於他涉嫌與右翼準軍事組織有關係的調查中，他因試圖說服證人為他撒謊而被判有罪。
在這起高度政治化的干擾案中，他可能面臨12年監禁，但刑罰尚未公布。烏力貝是有史以來第一位接受審判的哥倫比亞前總統。
當法官開始宣讀判決時，以視訊方式出席審判的烏力貝坐在那裡搖頭。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）嚴厲批評這項有罪判決。美國視右翼的烏力貝為拉丁美洲的重要盟友。
盧比歐在社群平台X貼文寫道，烏力貝「唯一的罪行就是孜孜不倦地戰鬥，保衛自己的祖國。激進法官將哥倫比亞司法部門當作武器，如今開創一個令人擔憂的先例」。
此事可以追溯到2012年，當時烏力貝在哥倫比亞最高法院指控左翼參議員塞培德（Ivan Cepeda）策劃陰謀，誣陷他與哥倫比亞長期武裝衝突中的準軍事組織有牽連。
法院後來決定不起訴塞培德，轉而關注他對烏力貝的指控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言