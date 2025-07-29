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日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

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試膽大會驚現屍骨 日警：失蹤台灣旅客死亡約1年

中央社／ 東京29日專電
日本新潟縣妙高市今年5月，有民眾跑去一棟曾作為商業設施使用的建築物內參加試膽大會，結果發現一具半白骨化遺體。警方調查後確認，排除他殺可能，死者為來自台灣的40多歲男性。示意圖／ingimage
日本新潟縣妙高市今年5月，有民眾跑去一棟曾作為商業設施使用的建築物內參加試膽大會，結果發現一具半白骨化遺體。警方調查後確認，排除他殺可能，死者為來自台灣的40多歲男性。示意圖／ingimage

日本新潟縣妙高市今年5月，有民眾跑去一棟曾作為商業設施使用的建築物內參加試膽大會，結果發現一具半白骨化遺體。警方調查後確認，排除他殺可能，死者為來自台灣的40多歲男性。

新潟電視台21今天報導，遺體被發現的地點是妙高市關川的一處舊商業設施內。根據警方說法，5月24日晚上11時30分左右，一名參加試膽大會的男子通報妙高警察署，表示「先來的人說裡面有一具遺體」。

警方趕赴現場後，在建物內發現一具部分白骨化的遺體。經調查確認，是一名來自台灣的40多歲男性，推測死亡時間約1年。

據了解，這名台灣男子以觀光為目的前往日本，因沒有如期返國，讓家屬十分擔憂，並向台灣當地警方通報失蹤。

日本警方根據現場狀況等判斷，這起案件並無可疑之處，目前正持續調查死因等詳情。

遺體 日本

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