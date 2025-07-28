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巴基斯坦情侶遭「榮譽處決」影片瘋傳 引發全國公憤
巴基斯坦偏遠部落一對情侶遭到「榮譽處決」的影片在網路上瘋傳，引起社會公憤，除了促使人們仔細檢視部落長年的禮教習俗外，呼籲為這類事件伸張正義的聲浪也日益高漲。
路透社報導，巴基斯坦每年接獲數以百計所謂的「榮譽處決」通報案件，但鮮少引發社會大眾或執法單位回應。不過，這對被控通姦的情侶，遭一群男子帶入沙漠處決的影片，觸到了人們的痛處。
影片畫面顯示，一名男子遞給將要受刑的女子比比（Bano Bibi）可蘭經，警方證實他就是女子的胞弟薩塔克賽。比比表示：「跟著我一起走7步，之後就可以開槍了。」她向前走了一小段路，背對那些人停了下來。
薩塔克賽（Jalal Satakzai）朝比比開3槍後，她應聲倒地。幾秒後遭控與比比通姦的男子薩瑪拉尼（EhsanUllah Samalani）也被開槍擊斃。
發生在巴基斯坦俾路支省（Balochistan）的處決事件影片在網路上瘋傳後，政府迅速採取行動，政治人物、人權組織及宗教神職人員紛紛出面譴責。
警方在俾路支省的納西拉巴德（Nasirabad）地區逮捕了16人，包含一名部落首領和比比母親。
人權律師納塞（Jibran Nasir）認為，政府的回應是作秀性質多於伸張正義。他指出：「這起犯罪發生在幾個月前，地點就在一省首府附近，不是秘密進行的。但直到2億4000萬人民目睹這個處決影片後，才有人採取行動。」
警方指出，射殺這對情侶的薩塔克賽仍在逃。俾路支省省長巴格提（Sarfraz Bugti）直指這是「挑戰公權力」的案件，他矢言取締非法運作的部落法庭。
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