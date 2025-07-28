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泡麵剩湯怎麼辦？日飯店苦勸「別沖水槽或馬桶」 正確做法曝

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾入住飯店時習慣買泡麵當宵夜，卻常因湯喝不完而將其倒入馬桶或浴室水槽，看似方便卻容易造成管線阻塞與清潔困擾。示意圖／ingimage
不少民眾入住飯店時習慣買泡麵當宵夜，卻常因湯喝不完而將其倒入馬桶或浴室水槽，看似方便卻容易造成管線阻塞與清潔困擾。示意圖／ingimage

不少民眾入住飯店時習慣買泡麵當宵夜，卻常因湯喝不完而將其倒入馬桶浴室水槽，看似方便卻容易造成管線阻塞與清潔困擾。位於日本大阪難波的人氣飯店「B Suites」近日就在社群平台發文提醒住客，分享關於泡麵湯汁正確處理方式的住宿小知識，引發熱議與討論。

B Suites飯店在官方TikTok影片中指出，旅客深夜用餐時常遇到兩大困擾，其一是買了泡麵卻忘了拿餐具，其二則是不知道該如何處理吃剩的湯汁。對此，飯店人員也貼心提醒，其實多數飯店房內或櫃台都會備有一次性筷子，住客無須再特地跑去便利商店購買，讓宵夜時光更便利。

至於泡麵湯汁的處理問題，B Suites飯店人員特別提醒，千萬別將湯汁直接倒入馬桶或浴室水槽，以免造成管線堵塞或產生異味，增加清潔難度。正確做法是將吃完的泡麵碗連同湯汁一併放在桌上，隔日由清潔人員統一回收處理，才能避免對環境與飯店設施造成影響。

B Suites分享的泡麵小知識也在網路上掀起討論熱潮，不少網友留言回應，「泡麵湯汁怎麼可能剩下？」、「我每次都喝光光」、「下次不會再做錯了，長知識了」，也有人分享個人經驗表示，「我出國行李箱都會準備一次性餐具」，看來宵夜泡麵儀式感早已成為旅人必備行程之一。

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