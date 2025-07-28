菲律賓10囚越獄 警方利用無人機技術逮回8人
位於馬尼拉南方約100公里的八打雁省（Batangas），今天發生囚犯越獄事件，警方運用無人機技術很快的將其中8人重新逮捕，尚有2人在逃。
八打雁省警方表示，上午9時30分左右，省監獄1名囚犯趁移監之際，持利器劫走獄警的配槍，另9名囚犯也趁亂逃走。
其中5人搭上一輛客運巴士，警方以無人機追蹤並成功攔截，囚犯一度劫持乘客做為人質，但在短暫對峙後投降，無人受傷。
另3名囚犯同樣在無人機的監控下，在監獄附近落網。
八打雁省警方說，無人機提供了即時空中影象，大幅加快了搜索和逮捕效率。
目前尚有2名囚犯在逃，警方已在重要路口設置臨檢站抓捕，並通知民眾留意。
地方官員說明，省政府正在把800多名囚犯從舊監獄轉移到新監獄，但新監獄的戒護措施尚未完全就緒。
八打雁省長芮克圖（Vilma Santos-Recto）已下令徹查此事件。
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