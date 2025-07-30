國安破口？陸男買瀨戶內海戰略小島建碼頭 日專家憂慮：海防潛在威脅

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本瀨戶內海「笠佐島」部分土地被幾名中國人收購。圖為瀨戶內海的釣客，非新聞當事人。 歐新社
日本瀨戶內海「笠佐島」部分土地被幾名中國人收購。圖為瀨戶內海的釣客，非新聞當事人。 歐新社

根據日媒「產經新聞」報導，日本山口縣瀨戶內海中的小島「笠佐島」近日傳出部分土地遭中國人收購。儘管名義上為興建私人別墅，但由於地理位置鄰近海上自衛隊吳基地及美軍艦艇航道，日媒與當地民眾紛紛表達對國安的深刻憂慮。

笠佐島面積約94萬平方公尺，位於周防大島小松港西方約2公里，目前僅居住著7人，全島以定期渡輪與外界聯繫。根據報導，自2017年底起，一名曾在日本企業任職的中國大陸籍男子，陸續與妻子及友人收購島上3,600多平方公尺的土地。該地區現已建有林道、電線桿，並傳出將興建碼頭，方便船隻停泊。

專家指出，從該島出發，乘船一小時至一個半小時即可抵達江田島、松山等地，途中可清楚觀測自衛隊潛艦與護衛艦動態，地理位置極具戰略價值。一旦於緊急狀況中被不當利用，恐對日本海防構成潛在威脅。對國外資金收購不動產相關事項調查多年的岩國市議會議員石本崇直言：「只要有小船，就能自由行走整個瀨戶內海，也可能成為無人機的基地。若讓這些島逐步落入中國之手，形同無聲的實質侵略。」

不少日本網友也表達強烈不滿：「中國人在本國買不到土地，日本卻讓他們輕易取得？應立刻修法禁止！」另有網友警告：「掌握島嶼、水源後，即使不開戰，也能實質控制。」雖日本已推動《重要土地等調查法》，能針對有國防安全考量的特定區域調查所有權與用途，但執行力有限。面對中國資本持續進逼，日本社會正掀起對本國土地安全的警覺與相關政策的熱烈討論。

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