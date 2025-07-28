受刑人悔罪信耶穌 監獄福音領百萬人歸主

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

「上帝要稱呼你們為公義、聖潔和神聖。」近日，更生人強尼述說其在獄中認識耶穌的見證，並帶領逾百名囚犯將生命獻上，其中50名囚犯願意受洗跟隨主。對此，這場佈道會來自「獄中之神」事工機構，該組織數年來已引領逾兩百萬名囚犯追隨耶穌。

更生人強尼做見證

《基督教廣播網》報導，美國東密西西比懲教所與「獄中之神」(God Behind Bars) 合作，近日安排更生人強尼於監獄體育館分享見證，述說其如何在獄中認識耶穌並改過自新，最後成為一名傳教士。現場，強尼的見證讓數百名囚犯感受神的同在，並紛紛跪倒臣服於上帝面前。

「上帝要稱呼你們為公義、聖潔和神聖。」強尼在見證中極力呼籲，當人們深陷罪惡之中，上帝是救生員，人們都要稱他為救世主，所有希望會驅散心中一切的黑暗。

隨後，現場囚犯將雙手高舉，當強尼詢問誰想讓耶穌成為生命之主時，眾多囚犯在淚水紛紛跪下，並將羞恥、毒癮和絕望等枷鎖都帶到耶穌面前破碎。

「獄中之神」福音事工

「連續兩天，監獄體育館變成了聖地。」根據全國監獄事工統計，超過100名囚犯將自己的生命獻給了耶穌，超過50人自發性地參加了洗禮。對此，《獄中之神》致力於幫助囚犯於監獄中及獲釋後建立信仰，如今已拯救超過兩百萬名囚犯追隨耶穌。

「獄中之神」明確表示：「我們將不遺餘力確保美國的每一位囚犯都能直接、親自地接觸福音。我們希望幫助他們增強信仰、治癒情感和創傷、打破成癮和惡性循環，讓每一位獄友都能履行作為至高神兒女的使命。」

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