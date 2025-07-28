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古代文獻有缺失？ AI數據可填補損壞文字

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
Google DeepMind成功研發新型AI工具，有助於預測古代文獻的書寫地點和時間，並對缺失的文字提出填補建議。（Photo by Boudewijn Huysmans on Unsplash under C.C License）
Google DeepMind成功研發新型AI工具，有助於預測古代文獻的書寫地點和時間，並對缺失的文字提出填補建議。（Photo by Boudewijn Huysmans on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

古代文獻的文字空白處有救了！長期以來，解讀古代文獻是一項艱鉅任務，而Google DeepMind成功研發新型AI工具，有助於預測古代文獻的書寫地點和時間，並對缺失的文字提出填補建議。專家指出，該技術借助傳統百科全書數據庫，將開闢歷史考古的全新視野。

「埃涅阿斯」填補文字

衛報》報導，Google DeepMind推出一款名為「埃涅阿斯」 (Aeneas) 的人工智慧工具，旨在預測古代文獻的書寫地點和時間，並對缺失的文字提出填補建議。對此，解讀古代文獻是一項艱鉅任務，包括衛生、醫藥、教育、交通、淡水系統和公共衛生等領域都有羅馬人留下的大量銘文。

事實上，許多歷史文物因時間侵蝕而難以辨認，而部分刻有文字的物品多年來也散落各地，導致其來源難以確定。因此，「埃涅阿斯」計畫透過將文本置於特定時代背景中，以填補損壞文物中的空白處。

諾丁漢大學歷史學家索默施爾德表示，歷史學家透過「埃涅阿斯」解讀、歸因並修復殘缺的古代文本，除了勝利者書寫的歷史外，也包括來自不同社會階層所書寫的文字。

人工智慧新視野

BBC》報導，「埃涅阿斯」已被用來填補古羅馬捲軸中的空白處，以及填補紀念碑和日常物品上雕刻的古羅馬文字，並確定其年代和地理位置。然而，人工智慧在分析文本時也經常會出現錯誤，若是過度人工智慧也可能會扭曲人們對歷史的理解。

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羅馬 文物

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