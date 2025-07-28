利用AI偽造同學裸體照牟利 西班牙青少年遭調查
西班牙警方今天表示，他們正對一名17歲少年進行調查，此人涉嫌利用人工智慧（AI）深偽技術（Deepfake）偽造女同學裸照出售。
路透社報導，西班牙東南部瓦倫西亞（Valencia）一間教育機構的16名年輕女性提出投訴，稱AI生成其裸照在社群媒體與網路上流傳。
去年12月，一名少女向警方報案說，有人在以她名字開設的社群媒體帳號上發布AI生成的影片與偽造照片，內容看起來像是她「全身赤裸」。
西班牙人民警備總隊（Spanish Civil Guard）今天在聲明中表示：「這個帳號出現各種未成年人照片，所有圖像都是以原始照片進行後製，使畫面中的人物看起來像是全身赤裸。」
一名17歲少年因涉嫌腐化未成年人而受到調查。
西班牙政府今年3月表示將提出一項法律，將未經授權使用的照片以AI製成深偽性影像視為犯罪行為，但該法案迄今尚未獲得國會通過。
2023年9月，西班牙西南部埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）有15名未成年人因使用AI技術偽造女同學裸照而遭到調查，震驚全國，他們後來被判處1年緩刑。
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