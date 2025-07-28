島民不用拿護照到台灣吃了！日石垣島麥當勞重新開幕 備雙車道得來速

根據日媒「產經新聞」報導，麥當勞唯一一家沖繩石垣島分店，原本位於商場「San-A石垣City」內，今年2月因商場改建歇業，直到7月25日轉型為街邊獨立店重新開幕。這間位於日本最南端、也是最西端的分店「麥當勞石垣島店」，不僅代表麥當勞「回歸」石垣島上，也展現企業因地制宜、貼近在地生活的經營巧思。

為了因應離島氣候與物資供應的特殊條件，店內特別設置了容量為一般店面約三倍的大型冷凍庫，以提前因應颱風等天候不穩帶來的儲備食材需求。同時，考量到石垣市以汽車通勤為主，店鋪設有33個停車位，並配備雙車道的得來速（Drive-Thru）設計，以提高外帶效率。麥當勞也引進3台最新型的自助點餐機，讓顧客點餐能更快速方便，並提供包括馬卡龍、蛋糕等甜點選項，營業時間從每天早上6點到隔日凌晨0點，滿足島上居民多樣化的需求。

本次重新開幕對當地居民而言是久違的重逢，結束了將近半年的空窗期。麥當勞表示，希望這間新門市能長期受當地居民喜愛，成為深根地方社區的一部分。與台灣僅距離111公里的「與那國町」也在X平台上的觀光協會官方帳號上興奮地發文表示：「以後要吃麥當勞，不用再拿護照去台灣吃了！」