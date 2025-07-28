快訊

玉女歌手淪拍三級片！全裸被凌遲「地獄走一回」54歲現況曝光

高教耗材／少子化教授找無英才 是制度問題非不願培育

遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指「非事實」 大批網友打臉市長

印度聖城一寺廟發生人踩人 至少6人喪生

香港01／ 撰文：張子傑
印度北部聖城一間寺廟發生人踩人事件。 示意圖／ingimage
印度北部聖城一間寺廟發生人踩人事件。 示意圖／ingimage

路透社7月27日引述印度傳媒亞洲國際新聞（ANI）報道，印度北部聖城赫里德瓦爾（Haridwar）一間寺廟發生人踩人，最少6人身亡、多人嚴重受傷。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述當地官員指，事發於27日早上9時左右，赫里德瓦爾正值印度教重要節日Shraavana，大批信眾前往Mansa Devi Temple寺廟期間，寺廟外的樓梯發生人踩人。

有目擊者表示，人群中有人突然大叫路上有高壓電線掉落，導致民眾恐慌。另外亦有目擊者指，事發後寺廟關上大閘，並要求所有信眾折返。當局正調查事件。

延伸閱讀：

印度東部奧里薩邦人踩人 3死多傷

中非共和國高中試場附近傳爆炸聲 釀人踩人逾300傷亡

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

島民不用拿護照到台灣吃了！日石垣島麥當勞重新開幕 備雙車道得來速

根據日媒「產經新聞」報導，麥當勞原本位於「San-A石垣City」內唯一一家沖繩石垣島分店，於今年2月因商場改建歇業，於7月25日轉型為街邊獨立店重新開幕。在沖繩縣石垣市開設「麥當勞石垣島店」，是日本最南端、也是最西端的分店。這家新的分店不僅代表麥當勞「回歸」石垣島上，也展現企業因地制宜、貼近在地生活的經營巧思。

茱莉亞羅勃茲靠它梳理人生 美國千禧世代為何迷上打麻將

麻將在美國原本是爺爺奶奶的消遣活動，近來美國年輕世代也愛上打麻將，尤其是30、40多歲的千禧世代，裝潢時尚前衛的麻將俱樂部應運而生，還供應雞尾酒，飯店也舉辦「麻將之夜」，連名人也迷上，英國哈利王子的妻子梅根在她的節目裡大談她的麻將之夜和麻將小組，影星茱莉亞羅勃茲也曾在訪談中說她喜歡打麻將。麻將為何讓美國輕熟世代玩上癮？※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印度聖城一寺廟發生人踩人 至少6人喪生

路透社7月27日引述印度傳媒亞洲國際新聞（ANI）報道，印度北部聖城赫里德瓦爾（Haridwar）一間寺廟發生人踩人…

不畏大陸施壓！高雄尼布恩合唱團壓軸登場 勇奪東京合唱大賽金牌

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團今天如...

希臘多地野火持續肆虐 捷克、義大利伸援協助滅火

希臘今天連續第2天與摧毀民宅並導致居民疏散的野火搏鬥。目前捷克消防人員已在協助滅火，義大利派出的2架飛機即將抵達

要求台灣合唱團撤下國旗！東京合唱大賽遭大陸施壓 駐日處抗議

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議，要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。