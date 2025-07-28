印度聖城一寺廟發生人踩人 至少6人喪生
路透社7月27日引述印度傳媒亞洲國際新聞（ANI）報道，印度北部聖城赫里德瓦爾（Haridwar）一間寺廟發生人踩人，最少6人身亡、多人嚴重受傷。
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述當地官員指，事發於27日早上9時左右，赫里德瓦爾正值印度教重要節日Shraavana，大批信眾前往Mansa Devi Temple寺廟期間，寺廟外的樓梯發生人踩人。
有目擊者表示，人群中有人突然大叫路上有高壓電線掉落，導致民眾恐慌。另外亦有目擊者指，事發後寺廟關上大閘，並要求所有信眾折返。當局正調查事件。
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文章授權轉載自《香港01》
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