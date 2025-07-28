印度聖城一寺廟發生人踩人 至少6人喪生

麻將在美國原本是爺爺奶奶的消遣活動，近來美國年輕世代也愛上打麻將，尤其是30、40多歲的千禧世代，裝潢時尚前衛的麻將俱樂部應運而生，還供應雞尾酒，飯店也舉辦「麻將之夜」，連名人也迷上，英國哈利王子的妻子梅根在她的節目裡大談她的麻將之夜和麻將小組，影星茱莉亞羅勃茲也曾在訪談中說她喜歡打麻將。麻將為何讓美國輕熟世代玩上癮？※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025-07-28 10:30