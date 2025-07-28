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德國火車出軌 至少3死多人受傷

中央社／ 德國法蘭克福27日綜合外電報導

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警方表示，德國西南部一列搭載約100人的區域列車在一處林地出軌，至少造成3人喪生。

警方發言人向法新社證實，這起意外已經造成3人喪生，數人受傷。

路透社報導，斯圖加特巿（Stuttgart）警方指出，該客運列車的兩節車廂在德國、瑞士、法國交界處附近的里德林根鎮（Riedlingen）和蒙德京根鎮（Munderkingen）之間出軌，事故原因仍不得而知。

德通社（DPA）發布照片顯示，出軌車廂大致上沒有受損，但是兩節車身並排橫躺在鐵軌上。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）在聲明中指出，這起事故造成「許多人受傷」，將會對當局的調查提供協助。

出軌 德國 車廂

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