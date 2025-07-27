不畏大陸施壓！高雄尼布恩合唱團壓軸登場 勇奪東京合唱大賽金牌

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團今天如常發揮，晚間傳出捷報，尼布恩合唱團以95.9的高分奪得金牌。

第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，今天的民謠組比賽共有8支隊伍參加，其中3支來自台灣，包括高雄市興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小，以及尼布恩合唱團。同組也有2支來自中國的隊伍。

主辦單位昨天接獲抗議後，臨時通知台灣參賽隊伍，必須撤下會場第一生命音樂廳內懸掛的國旗，上台名稱也必須從Taiwan（台灣）改成ChineseTaipei（中華台北）。

駐日代表處獲知後，昨晚緊急與合唱團及一同來日本的立法委員邱議瑩積極向主辦單位交涉，今天上午協商至賽前最後一刻；「日華議員懇談會」會長古屋圭司也在第一時間為台灣仗義執言，但是主辦單位最終仍決定將參賽名稱片面改為「中華台北」，及不懸掛所有參賽國國旗。

儘管經歷撤國旗事件，尼布恩合唱團上午比賽依舊拿出高水準表演，壓軸登場的表演感動全場。晚間傳出捷報，身為各大國際比賽常勝軍的尼布恩合唱團以95.9高分奪得金牌，第2名是印尼隊伍94.8分，第3名是菲律賓隊的93.8分。

尼布恩合唱團指揮陳俊志接受中央社訪問表示，這次比賽為期3天，前兩天在會場觀賽的時候，所有台灣隊伍都是被唱名「台灣」，會場旁邊也掛著各國國旗，但是比賽第2天中午突然接到主辦單位來信，告知第3天的比賽，「所有的台灣隊伍都要被稱為Chinese Taipei，然後我們的國旗要被拿掉」。「雖然對方是說需要請求我們的同意，但我們覺得這樣不太合理」，隨即向駐日代表處請求協助。

陳俊志表示，如果主辦單位想要遵循奧運制度，改成「中華台北」也許可以接受，「但是我們不能夠容許我們的國旗單獨被拿下來」，要拿就是全部一起。

他表示，雖然孩子們的心情受到影響，但如果雙方能夠達成妥協，還是希望孩子們能夠上台表演，因為只有上台了，台灣的文化才能被大家看見。這是台灣的軟實力，「軟實力被看見了、被肯定了，遠比一切都還重要」，很感謝在各界幫忙下，讓事情有完美句點。

陳俊志透露，其實有想過「如果國旗被單獨拿下來，那就不比了」，所幸最終是全部一起拿掉。比賽前，孩子們承諾會拿出最佳表現，他在指揮時也被他們的表演深深感動。完成這場完美演出後，「希望的東西不多，就是金牌而已」，最終也如願拿下。

親赴東京替尼布恩合唱團加油的立委邱議瑩這兩天也因為突發事件協助斡旋，很高興隊伍有好的成果。

她在臉書發文表示，「高雄六龜的孩子們，我們以你們為榮！雖然在昨天下午因爲大會受到中國的壓力把我們的國旗拿掉，名稱也必須改成ChineseTaipei（我們明明是高雄來的），但是在代表處不斷的溝通努力之下，你們站在舞台上，讓大家看到尼布恩的實力，也讓大家看到台灣！剛剛得知我們又拿到金牌，真的太令人感動了！孩子們謝謝你們療癒了我，也光耀了台灣！謝謝你們！」