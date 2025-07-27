要求台灣合唱團撤下國旗！東京合唱大賽遭大陸施壓 駐日處抗議

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議，要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內的所有國旗都從會場撤下，且要求主辦單位在介紹時強調，這些隊伍來自「台灣」。

第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，今天的民謠組比賽共有8支隊伍參加，其中3支來自台灣，包括高雄市興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小，以及尼布恩合唱團。同組也有2支來自中國的隊伍。

尼布恩合唱團指揮陳俊志在臉書發文表示，原本好好練習準備比賽，不過主辦單位26日突然告知，因為「收到抗議」，會場內的國旗必須撤下，上台名稱也必須從Taiwan（台灣）改成Chinese Taipei（中華台北），「一切都發生的如此突然，一大堆問號湧上心頭，但卻無力解決」。團員表示，本來開心在會場合照，突然收到通知要拿掉國旗，「簡直晴天霹靂」。

駐日代表處表示，昨晚獲知消息後，旋即與合唱團及一同來日的立法委員邱議瑩積極向主辦單位交涉；「日華議員懇談會」會長古屋圭司也在第一時間為台灣仗義執言，但是主辦單位最終仍決定將參賽名稱片面改為「中華台北」，及不懸掛所有參賽國國旗。

尼布恩合唱團獲得立委邱議瑩贊助印有「Taiwan」的團服，她這次也親赴東京替隊伍加油。邱議瑩接受中央社訪問表示，昨天突然接獲通知，因為中國方面抗議，今天的比賽沒辦法放上台灣的國旗，也沒辦法唱名台灣，只能用Chinese Taipei來稱呼台灣的3個代表隊。

她表示，很感謝駐日代表處直到比賽前都持續和主辦單位溝通，最後在不涉及政治的情況下，讓司儀透過各種介紹把台灣帶進去。這樣單純的音樂比賽，因為中國的介入，讓台灣的國旗消失在會場，令人非常遺憾。

在駐日代表李逸洋指示下，副代表周學佑今天親自到場與主辦單位交涉，16名駐處同仁也到場聲援加油，並防止中方另有他謀，干擾演出。

經過嚴正交涉，司儀除了介紹時多次帶入台灣，在比賽開頭時也應駐日代表處要求，強調「這場大賽與政治無關，介紹時不論是使用國名或地域名稱，均無政治意涵」，請在場觀眾理解。

此外，僅管現場沒有國旗，但台灣的聲音並沒有消失。尼布恩合唱團演唱之後，現場響起「台灣、台灣」的吶喊聲。

邱議瑩表示，聽完最後登場的尼布恩合唱團演唱之後，全場觀眾都相當感動。在場台灣人也帶頭喊起「台灣」，希望讓大家知道，「這個隊伍來自台灣、這個隊伍來自高雄，這個隊伍是全台灣最棒的，台灣是全世界最棒的國家。也讓大家知道，我們不是Chinese Taipei，我們是台灣」。

李逸洋表示，音樂乃跨越國界、世界全民均能享受之藝術，過去6年台灣參賽團體均能以「台灣」名義參與本項賽事，但是今年中方竟伸出政治黑手，以政治干預、污染音樂，傷害台灣人民感情，駐日代表處對此卑劣行徑予以嚴正譴責。對於主辦單位部分屈從中方要求，擅自更改介紹台灣稱呼，本處深表遺憾，並已提出嚴正抗議。

李逸洋表示，台日人民相互情感友好度達八成八，相較之下，日人對中國印象不佳比例幾達九成，日本2025年度「防衛白皮書」已將中國的軍事擴張及侵犯列為日本最大戰略性挑戰。世界上最瞭解台灣和中國是不同國家的即是日本人民。中國採用粗暴政治手段打壓台灣合唱團使其無法以台灣名稱參賽，勢必引發日人義憤，反易激化情勢，中方作法適得其反，更是自曝其短。

李逸洋並強調，台灣以高科技及自由民主成為最受全球喜愛的國家之一，在合唱領域也屢奪國際大賞，讓世界聽見台灣的文化藝術。台灣已逐漸被世界所關注及重視，無論中國如何蠻橫打壓，中國絕對無法改變「台灣是台灣、中國是中國」的事實，中國的目的絕不會得逞。

對於代表台灣參與國際賽事的選手多承受了一份負擔，李逸洋為他們感到委屈，表示「全體國人同胞及海外鄉親都會做你們堅強的後盾，持續給予強勁支援。台灣深具信心，會不斷壯大，爭取更多國際友人的支援。深信台灣隊會繼續加油，以最好的表現讓台灣走向世界，讓世界擁抱台灣！」