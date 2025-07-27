法屬玻里尼西亞傳鯊魚咬人！7歲童戲水受傷 消防人員：第一次看到這種情況

法屬玻里尼西亞（French Polynesia）消防部門今天告訴法新社，一名7歲孩童在當地海域游泳時遭鯊魚咬傷，目前已送醫救治。

法新社報導，約有10位孩童昨天在馬貴斯群島（Marquesas Islands）主島努庫希瓦島（Nuka Hiva）的泰奧哈埃灣（Taiohae Bay）嬉戲跳水時，其中一人的手臂和腿部被一條鯊魚咬傷。

一位協助處理的消防人員表示：「我已經35歲了，這是我第一次看到這種情況，那些傷口又長又深。」

這名消防人員還說：「這可能跟漁民丟棄在這個海域的魚屍有關。那裡有許多鯊魚，例如黑鰭鯊、雙髻鯊和檸檬鯊。」

受傷的孩童先被送往努庫希瓦島的小型醫院，之後轉往距離努庫希瓦島約1500公里的大溪地島（Tahiti Island）法屬玻里尼西亞醫療中心（French Polynesia Hospital Center）。

鯊魚攻擊事件在法屬玻里尼西亞相當少見，受害的多為潛水捕魚者，或是違規餵鯊的人。