法屬玻里尼西亞傳鯊魚咬人！7歲童戲水受傷 消防人員：第一次看到這種情況
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
法屬玻里尼西亞（French Polynesia）消防部門今天告訴法新社，一名7歲孩童在當地海域游泳時遭鯊魚咬傷，目前已送醫救治。
法新社報導，約有10位孩童昨天在馬貴斯群島（Marquesas Islands）主島努庫希瓦島（Nuka Hiva）的泰奧哈埃灣（Taiohae Bay）嬉戲跳水時，其中一人的手臂和腿部被一條鯊魚咬傷。
一位協助處理的消防人員表示：「我已經35歲了，這是我第一次看到這種情況，那些傷口又長又深。」
這名消防人員還說：「這可能跟漁民丟棄在這個海域的魚屍有關。那裡有許多鯊魚，例如黑鰭鯊、雙髻鯊和檸檬鯊。」
受傷的孩童先被送往努庫希瓦島的小型醫院，之後轉往距離努庫希瓦島約1500公里的大溪地島（Tahiti Island）法屬玻里尼西亞醫療中心（French Polynesia Hospital Center）。
鯊魚攻擊事件在法屬玻里尼西亞相當少見，受害的多為潛水捕魚者，或是違規餵鯊的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言