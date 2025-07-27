快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

怕被抓「燒錢保平安」？建築公司經理受賄想毀證據 竟在浴室焚燒逾690萬紙鈔

香港01／ 撰文／桃樂斯
馬來西亞有建築公司經理涉嫌收受承包商賄賂，以讓對方取得招標合約，當反貪會人員上門展開拘捕行動時，他竟然在浴室焚燒近100萬令吉（下同，約新台幣698萬元）的鈔票，企圖毀滅證據。示意圖／路透
馬來西亞有建築公司經理涉嫌收受承包商賄賂，以讓對方取得招標合約，當反貪會人員上門展開拘捕行動時，他竟然在浴室焚燒近100萬令吉（下同，約新台幣698萬元）的鈔票，企圖毀滅證據。示意圖／路透

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

馬來西亞發生受賄貪污案。當地有建築公司的經理涉嫌收受承包商賄賂，以讓對方取得招標合約，當反貪會人員上門展開拘捕行動時，他竟然在浴室焚燒近100萬令吉（下同，約新台幣698萬元）的鈔票，企圖毀滅證據。待執法人員成功入屋時，全屋已瀰漫濃煙，遺下大量被燒過的100令吉面額紙鈔。

執法人員對涉事經理住所展開搜查，目前他所有財物都已被扣押，連同妻子以及涉事公司另外2名董事均被捕。在馬來西亞試圖銷毀證據乃嚴重罪行，罪成可被判監7年及罰款。不過，調查人員指是次案件將以《2009年反貪污委員會法令》展開調查。

建築公司經理涉嫌受賄 焚燒逾百萬元現金毀證據

綜合馬來西亞媒體報導，當地有知名建築公司的專案經理，涉嫌在資料中心建設專案招標中貪污。至7月10日，當地反貪會人員突擊搜查他位於八打靈縣（Daerah Petaling）住所，打算展開拘捕行動。經理得知反貪會人員將會上門後，情急下竟然攜同數袋現金衝進浴室，點火焚燒近100萬令吉的鈔票，企圖銷毀證據。

執法人員成功入屋時，全屋已瀰漫濃煙，並在現場發現多張被焚燒的100令吉面額鈔票。其後他們對涉事經理住所展開搜查，在數個枕頭合共發現約750萬令吉（約新台幣5238萬元）現金、3隻名牌手錶、戒指等奢侈品；目前所有財物已被扣押。

疑犯收取承包商賄賂 作為取得招標合約條件

反貪會調查人員指，疑犯涉嫌利用職務之便，向承包商收取賄賂，作為取得招標合約的條件。涉案招標項目多達6個，並分別由2家公司得標， 調查人員續稱「在涉案經理家中起獲的750萬令吉現金，相信就是這6個投標項目的賄金」。

涉嫌收受賄賂被捕

目前這名經理連同妻子，以及涉事公司另外2名董事，都因涉嫌收受賄賂換取合約，於7月18日被帶至布城推事庭，被警方申請延長扣押。據知在馬來西亞試圖毀滅證據乃屬嚴重罪行，依刑事法典第201條文《銷毀證據》，罪成可被判監7年以及罰款。不過調查人員指出，是次案件將以《2009年反貪污委員會法令》展開調查。

延伸閱讀：

玉石俱焚！加拿大男用挖土機毀新起豪宅 因1事懷恨瘋狂報復建築公司

賄賂？大學生空堂還兼職 教授去購物竟提1條件利誘「換課程合格」

文章授權轉載自《香港01》

建築 證據 貪污 鈔票 馬來西亞

相關新聞

怕被抓「燒錢保平安」？建築公司經理受賄想毀證據 竟在浴室焚燒逾690萬紙鈔

馬來西亞發生受賄貪污案。當地有建築公司的經理涉嫌收受承包商賄賂，以讓對方取得招標合約，當反貪會人員上門展開拘捕行動時，他竟然在浴室焚燒近100萬令吉…

68位美國人遭冒名「被就業」 女助北韓IT遠距工作賺巨額資金

一名美國女子因協助北韓人員冒用美國公民身份，在多家美國企．．．

法屬玻里尼西亞傳鯊魚咬人！7歲童戲水受傷 消防人員：第一次看到這種情況

法屬玻里尼西亞（French Polynesia）消防部門今天告訴法新社，一名7歲孩童在當地海域游泳時遭鯊魚咬傷，目前已...

星期人物／成敗都因川普《深夜秀》主持人淪謝罪祭品？

柯貝爾是美國電視圈少數能罵總統罵出高收視的深夜節目主持人，雖然當初接棒哥倫比亞廣播公司（CBS）《深夜秀》一度水土不服，但在川普入主白宮後，他找到最佳靶心，憑藉諷刺時政迅速站穩腳步，節目自2017年起連續8年稱霸深夜時段。這樣的收視強檔突然拋出停播震撼彈，時機正巧在他嘲諷CBS「拿1600萬鉅款賄賂川普」、換取母公司收購案獲准不久後。外界不禁揣測，這場突如其來的告別是否向川普謝罪？或者背後暗藏難以抵擋的時代阻力？

日本2024年女性均壽87.13歲 連40年居全球之冠

日本厚生勞動省今天指出，2024年日本女性平均壽命為87.13歲，在各國公布的相關數據之中為全球之冠，且是連續第40年位...

小孩一定要看平板才吃飯？ 歐美家長用這些招克服

帶年幼的孩子外出吃飯，家長最擔心的就是孩子坐不住，干擾其他顧客。也因為要分散孩子注意力，不少家長都會使用「iPad育兒」，讓孩子看著平板吃飯。然而近期在歐美掀起另一股風潮，這些爸媽拒絕用平板當保母，而是用其他方式培養孩子的用餐禮節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。