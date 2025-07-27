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68位美國人遭冒名「被就業」 女助北韓IT遠距工作賺巨額資金

聯合新聞網／ 綜合報導
一名美國女子協助北韓人員冒用美國公民身份、在多家美國企業非法就業。示意圖／Ingimage
一名美國女子協助北韓人員冒用美國公民身份、在多家美國企業非法就業。示意圖／Ingimage

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一名美國女子因協助北韓人員冒用美國公民身份，在多家美國企業非法就業，遭聯邦法院判處八年徒刑。

據英媒UNILAD報導，現年50歲的克莉絲蒂娜·查普曼（Christina Chapman）於2024年5月被捕，並在今年2月時承認犯下電信詐欺、加重身份盜竊與洗錢等多項重罪。根據美國司法部公告，她非法竊取了68名美國公民的個資，並協助北韓IT人員假冒這些人身份，遠端為超過300家美國企業「就業」，從而騙取薪資並將大筆資金匯往北韓。

調查顯示，這項詐騙計畫涉及金額高達1,700萬美元，並推測該資金是用於資助北韓政府的核武及飛彈開發計畫。查普曼本人雖聲稱毫不知情，但根據法院文件，她長期經營「筆電農場」，收集並管理來自美國各大企業的電腦與設備，並將其中49台筆電及其他裝置運往中國大陸與北韓接壤的丹東市。

美國檢察官珍妮·費裡斯·皮羅(Jeanine Ferris Pirro)指出：「北韓政府長期利用境內IT專業人員，透過虛假身份在全球接案，為核武發展籌資，而像查普曼這類美國公民的協助，正是讓這種詐騙模式得以實現的關鍵。」

據美國聯邦調查局（FBI）的說法，這些北韓IT人員透過遠端連線操作查普曼提供的設備，以美國人身份在Nike等知名企業上班，偽裝成自由工作者或全職員工，並透過第三方平台與支付管道接收薪資。查普曼除了提供技術協助外，也幫忙洗錢、處理報稅資料及與公司往來的通訊。

FBI 北韓 詐騙 飛彈 個資 美國公民

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