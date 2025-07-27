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土耳其熱浪 攝氏50.5度破全國紀錄

中央社／ 伊斯坦堡26日綜合外電報導

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土耳其環境部今天表示，氣象學家在該國東南部測得攝氏50.5度高溫，創下全國紀錄。

法新社報導，土耳其環境部在社群平台X貼文指出，這項創紀錄發生在昨天，地點在希洛皮鎮（Silopi）。

聲明還補充說，全國共有132個氣象站記錄到改寫7月新高的氣溫

希洛皮鎮位於錫爾納克省（Sirnak），距離土耳其與伊拉克和敘利亞的邊境僅10公里。

先前的最高氣溫紀錄是在2023年8月測得的攝氏49.5度。

土耳其正遭受熱浪襲擊，多個地區正在與大火搏鬥。北部卡拉巴赫（Karabakh）一場火災已持續4天，數名村民被迫撤離。

熱浪預計將再持續多日，部分地方政府已宣布限制用水，包括土耳其西岸伊茲米爾（Izmir）附近的海濱度假勝地切斯美（Cesme）。

氣溫 熱浪 土耳其

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